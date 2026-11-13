Da se zna tko je šef
Zašto kuhari nose visoke kape: Spoj povijesti, higijene i autoriteta u kuhinji
Prepoznatljiva visoka bijela kapa ili toque blanche puno je više od tradicije. Kroz povijest, od antičke Asirije do reformi Marie-Antoine Carêmea 1821. godine, kapa je služila za identifikaciju osoblja, očuvanje higijene i jasno isticanje hijerarhije i autoriteta u kuhinji. U užurbanom i vrućem radnom okruženju, visoki oblik kape osim kontrole kose osigurava i bolju ventilaciju, čineći ju trajnim simbolom kulinarske struke. The Chef Royale