Zašto kuhari nose visoke kape: Spoj povijesti, higijene i autoriteta u kuhinji - Monitor.hr
Danas (19:00)

Da se zna tko je šef

Zašto kuhari nose visoke kape: Spoj povijesti, higijene i autoriteta u kuhinji

Prepoznatljiva visoka bijela kapa ili toque blanche puno je više od tradicije. Kroz povijest, od antičke Asirije do reformi Marie-Antoine Carêmea 1821. godine, kapa je služila za identifikaciju osoblja, očuvanje higijene i jasno isticanje hijerarhije i autoriteta u kuhinji. U užurbanom i vrućem radnom okruženju, visoki oblik kape osim kontrole kose osigurava i bolju ventilaciju, čineći ju trajnim simbolom kulinarske struke. The Chef Royale


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Nedjeljom u 2: Uspješni ‘chef’ Matija Bogdan kuhati je počeo – iz inata

Mladi kuhar iz Čakovca kaže da ne moraš biti vrstan gurman da bi bio dobar u kuhanju, koje je više stvar tehnike, odnosno treninga. Iako je završio Filozofski fakultet, odlučio se za posao kuhara, i to “v truc”, a uz to je i proputovao cijeli svijet. U San Franciscu je završio s 22 godine gdje je učio kuhati u Michelinovom restoranu. No, u Londonu mu je iskustvo bilo nešto teže, gdje je znao raditi i po 18 sati na dan, a radno okruženje je bilo puno toksične muškosti. Iako ga je to iskustvo izgradilo, danas vjeruje da je zbog toga bio prestrog kada je radio isti posao kasnije u Zagrebu, gdje je podijelio puno otkaza. Za našu gastronomiju kaže da je vidljiv porast kvalitete, iako s problemom manjka radne snage. No, najvažniji je odnos prema zaposlenicima. HRT