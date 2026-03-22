Ispovijest čovjeka koji je preživio i MasterChef i vlastite palačinke
U ugostiteljstvu više nema mjesta za “gazde” koji ne cijene ljude: Ključ opstanka je poštovanje radnika i stalno učenje
Poznati kuhar i poduzetnik u gastronomiji Mate Janković u Gastrofonu otvoreno govori o evoluciji svoje karijere – od slučajnog ulaska u kuhinju 90-ih do vođenja restorana Sol. Naglašava dramatične promjene na tržištu rada, ističući da radne snage kronično nedostaje jer su godinama loši poslodavci “trošili” ljude. Glavni zaključak je da budućnost pripada onima koji ulažu u tim, kvalitetne namirnice i transparentan odnos s gostom. Mate se dotaknuo i medijske slave, iskustava s televizije te važnosti discipline i zdravog života, poručivši mladima da prvo steknu svjetsko iskustvo prije nego što se okušaju u domaćem poduzetništvu.