Ispovijest čovjeka koji je preživio i MasterChef i vlastite palačinke

U ugostiteljstvu više nema mjesta za “gazde” koji ne cijene ljude: Ključ opstanka je poštovanje radnika i stalno učenje

Poznati kuhar i poduzetnik u gastronomiji Mate Janković u Gastrofonu otvoreno govori o evoluciji svoje karijere – od slučajnog ulaska u kuhinju 90-ih do vođenja restorana Sol. Naglašava dramatične promjene na tržištu rada, ističući da radne snage kronično nedostaje jer su godinama loši poslodavci “trošili” ljude. Glavni zaključak je da budućnost pripada onima koji ulažu u tim, kvalitetne namirnice i transparentan odnos s gostom. Mate se dotaknuo i medijske slave, iskustava s televizije te važnosti discipline i zdravog života, poručivši mladima da prvo steknu svjetsko iskustvo prije nego što se okušaju u domaćem poduzetništvu.


24.10.2025. (15:00)

Kad chef servira – medijima po prstima

Mario Mandarić o Forbesu, Ramsayu i Butkoviću: Kult Plave Kamenice? Moj žig, hvala lijepo

Chef i poduzetnik Mario Mandarić u podcastu Gastro tražilice otkriva detalje o karijeri od Tajlanda do Gordona Ramsayja, pilotskoj školi i planiranom preseljenju Bistra 96. Najviše prašine digla je njegova poruka novinaru Davoru Butkoviću, s kojim vodi višegodišnji medijski rat – od oštrih kolumni do registracije žiga “Kult Plave Kamenice” kao vlastite ironije na račun portala koji ga kritizira. Mandarić tvrdi da Butković “piše po narudžbi”, dok on sam, kaže, danas više kuha – i leti – nego što čita portale. Smatra da je Michelinova zvjezdica relevantna potvrda kvalitete i odlična za marketing, ali ne bi trebala biti cilj. Kaže da svi hrvatski restorani koji imaju zvjezdicu to doista i zaslužuju.

05.10.2025. (00:00)

Gurmani, ne tražite dalje

Gastro tražilica pokrenula svoj podcast: Gastrofon. Prvi gost vlasnik legendarne kafane

U premijernoj epizodi Gastrofona, vjerojatno jedinog domaćeg podcasta specijaliziranog za gastronomiju, ugostili su Milu Stojkovića, legendu srpskog roštilja i vlasnika niške kafane Mrak, koja posluje još od 1991. godine. Tijekom više od tri desetljeća, kafana Mrak postala je prava institucija roštilja i, prema mnogim gastro entuzijastima i food blogerima, jedno od najboljih mjesta za roštilj na Balkanu. Pričali su o počecima i izazovima, preko kriznih trenutaka i današnjih problema s nabavom mesa, pa sve do specijaliteta koji su ga proslavili.