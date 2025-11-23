Mate Janković o vođenju restorana: Percepcija javnosti o toj industriji bolesno je iskrivljena - Monitor.hr
Kulinarski snovi, poslovne noćne more

Mate Janković o vođenju restorana: Percepcija javnosti o toj industriji bolesno je iskrivljena

Počinjao bih uvijek istim pitanjem: “Znate li u što ulazite i treba li vam to u životu?” Nažalost, nedovoljno ih je odustalo, a apsolutno svi do jednoga priznali su mi da im je odluka da otvore restoran jedna od najgorih u životu. Svatko tko u ugostiteljstvu traži “manje stresa” misli da će se brzo i lako obogatiti ili sluša prijatelje koji mu pune glavu s “odlično kuhaš, trebao bi otvoriti restoran” – potpuno je “delusional”. Ako niste kuhar, nemojte biti naivni i misliti da bez iskustva možete kreirati održiv koncept i jelovnik. Šanse da o tome pojma nemate su 99 posto, a to znači da za vas to mora raditi netko drugi. Poznati kuhar Mate Janković pokreće seriju članaka za Poslovni.


