Kulinarski snovi, poslovne noćne more

Mladi kuhar iz Čakovca kaže da ne moraš biti vrstan gurman da bi bio dobar u kuhanju, koje je više stvar tehnike, odnosno treninga. Iako je završio Filozofski fakultet, odlučio se za posao kuhara, i to “v truc”, a uz to je i proputovao cijeli svijet. U San Franciscu je završio s 22 godine gdje je učio kuhati u Michelinovom restoranu. No, u Londonu mu je iskustvo bilo nešto teže, gdje je znao raditi i po 18 sati na dan, a radno okruženje je bilo puno toksične muškosti. Iako ga je to iskustvo izgradilo, danas vjeruje da je zbog toga bio prestrog kada je radio isti posao kasnije u Zagrebu, gdje je podijelio puno otkaza. Za našu gastronomiju kaže da je vidljiv porast kvalitete, iako s problemom manjka radne snage. No, najvažniji je odnos prema zaposlenicima. HRT