Dragovoljno se predajemo traumama

Horor je dobrovoljni stres-test. Simulator prijetnje. Plaćamo da bismo se bojali jer nas ne zanima stvarna opasnost, nego njezina probna verzija. Želimo strah s izlazom za nuždu. Želimo paniku koja traje dva sata i završava odjavnom špicom. Želimo da tijelo povjeruje, ali da razum negdje u pozadini ipak šapne: “Sve je u redu, to je film, kauč je tu.” Horor filmovi funkcioniraju jer naša amigdala i tijelo na fiktivne prijetnje reagiraju instinktivnim FFF-modom (“bori se, bježi ili se ukoči”), ignorirajući razum. Podžanrovi horora zapravo su moderne maske za iskonske evolucijske strahove: od predatora, zaraze i narušavanja sigurnosti doma. Gledanje horora u kinu ili na kauču simulira zajedničku “logorsku vatru” kojom društvo prerađuje stvarne tjeskobe, poput traume, bolesti ili otuđenja. Vraćamo im se jer nam pružaju siguran stres-test – dvosatnu kontroliranu paniku s jasnim izlazom za nuždu, nakon koje se naš svijet ipak ponovno sastavi. Igor Berecki za Bugov Magnet