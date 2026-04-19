Revolucija uz kavu i gitaru
Zavidavanje s Katarinom Peović: Kraj kapitalizma ili samo još jedna nevera?
U emisiji “Zavidavanje” Katarina Peović s Ladom Tomičićem pretresa dijagnozu suvremenog društva kroz prizmu svoje knjige “Kraj kapitalizma”. Peović tvrdi da sustav vođen isključivo profitom neumitno vodi prema ekološkoj i ratnoj katastrofi, dok rješenje vidi u korjenitoj promjeni načina proizvodnje, a ne samo u poreznim reformama. Kritizira nominalnu ljevicu zbog popuštanja kapitalu, prisjeća se lekcija iz jugoslavenskog samoupravljanja te analizira aktualni uspon desnice i militarizaciju Hrvatske. Unatoč povlačenju iz Sabora, naglašava važnost direktne demokracije i aktivizma, vjerujući da će povijesna nužnost, prije ili kasnije, prisiliti čovječanstvo na pravedniju alternativu.