Zavidavanje s Katarinom Peović: Kraj kapitalizma ili samo još jedna nevera?
Danas (07:00)

Revolucija uz kavu i gitaru

Zavidavanje s Katarinom Peović: Kraj kapitalizma ili samo još jedna nevera?

U emisiji “Zavidavanje” Katarina Peović s Ladom Tomičićem pretresa dijagnozu suvremenog društva kroz prizmu svoje knjige “Kraj kapitalizma”. Peović tvrdi da sustav vođen isključivo profitom neumitno vodi prema ekološkoj i ratnoj katastrofi, dok rješenje vidi u korjenitoj promjeni načina proizvodnje, a ne samo u poreznim reformama. Kritizira nominalnu ljevicu zbog popuštanja kapitalu, prisjeća se lekcija iz jugoslavenskog samoupravljanja te analizira aktualni uspon desnice i militarizaciju Hrvatske. Unatoč povlačenju iz Sabora, naglašava važnost direktne demokracije i aktivizma, vjerujući da će povijesna nužnost, prije ili kasnije, prisiliti čovječanstvo na pravedniju alternativu.


04.04. (20:00)

Ako smo svi prerazvijeni, ne preostaje nam ništa drugo nego da se sukobimo

Peović: Ratovi su posljedica ekonomskih kriza koje SAD ‘rješavaju’ ulaganjem u vojno-industrijski kompleks, dok profitiraju kapitalisti

Nas ovdje na periferiji dežurni ideolozi uvjeravaju da je nerazvijenost tek ‘faza’ u razvoju, te da ćemo, dosegnemo li idealnu formu kapitalizma, sustići bogate zemlje. No nerazvijenost je nužan preduvjet kapitalističke geopolitike. Dominantni narativ europske birokracije ima vrlo konkretnu funkciju – održavanje mira između bogatog centra i siromašne periferije. Pritom se stalno ponavlja teza da ćemo s još više tržišta i odbacivanjem štetnog državnog intervencionizma prevladati nejednakosti, te da samo treba promijeniti svijest ljudi. Sukobi prijete da će zahvatiti cijeli svijet, pogotovo ako uzmemo u obzir da je američka hostilnost usmjerena prema Kini, koja je zasad neutralna. Iranski rat, kao i opća mobilizacija i naoružavanje, posljedice su pokušaja spašavanja američke ekonomije, koja počiva na vojno-industrijskom kompleksu. Ne postoji nijedna zemlja na svijetu koja ulaže više u vojsku, kaže Katarina Peović za tportal, povodom nove knjige “Kraj kapitalizma? Dok staro umire, a novo se ne može roditi”.

14.09.2025. (13:00)

Kako siješ, tako ćeš i žeti

Peović: Što možemo naučiti iz atentata na Kirka? Da promocija nasilja, huškanje, militarizacija, ograničavanje ženskih sloboda i anti-LGBT stavovi danas jačaju

Charlie Kirk je bio ultrakonzervativni desničar koji je zagovarao nošenje oružja, širio rasističke stavove, homofobiju i seksizam, opravdavao genocid u Gazi. Smatrao je da su crnci inferiorni, te da bi i desetogodišnja djevojčica koja je silovana trebala biti prisiljena da iznese trudnoću. Samo par dana prije smrti vrijeđao je sve mlade žene na televiziji, tvrdeći da nemaju usađene vrijednosti zato se ne rađa dovoljno djece na Zapadu. Kirk je objavio digitalnu listu sveučilišnih „profesora za odstrijel” koji su nakon toga imali probleme na poslu, a nad njima se konstantno sprovodi, najčešće verbalno, ali i fizičko nasilje.

Profesorice s te liste bijeli muškarci verbalno napadaju, nazivaju ih “kučkama, pičkama, crnčugama” i prijete im svakakvim nasiljem. Ne znamo koji su motivi Kirkovog ubojice. Iako su konzervativci odmah optužili ljevičare, očito uopće nije riječ o osobi lijevih opredjeljenja. Ubojica dolazi iz radikalno vjerske i naoružane obitelji.  No, očito je da se u društvu diže ljestvica tolerancije na nasilje, traži se povod za progon ljevičara. S Facebooka Radničke fronte, Peović spominje kako je i sama dobivala prijave i napade zbog antimilitarističkih stavova.

17.12.2024. (15:00)

Reci mi kojeg si političkog opredjeljenja prema hrani koju jedeš

Kostanić: Ivana Kekin nije kandidatkinja ljevice, premda ‘ljevica’ danas ni nije ‘zacementirana’ pozicija

Prema Katarini Peović iz Radničke fronte, dimenzije i cijena stola u kućanstvu Ivane Kekin iz stranke Možemo!, pa i hrana koju na njemu poslužuje, vidljivi u predizbornoj kampanji, ne odgovaraju statusu lijeve kandidatkinje na predstojećim predsjedničkim izborima. Da budemo pošteni, Peović i Radnička fronta se u proglasu nisu bavili samo gastro sklonostima kandidatkinje Kekin, već i političkim stavovima i ponašanjem.

Netko tko šalje djecu u privatnu osnovnu školu možda se ne bi uopće trebao kandidirati za predsjednicu Republike, ako ni zbog čega drugoga, onda zbog minimuma političke pristojnosti. Valja dodati i ogradu, to što potpisnik ovih redova smatra da Kekin nije lijeva kandidatkinja ne znači da ona to i nije. Ljevica, centar i desnica nisu zacementirane pozicije, već su ishod rasprava i borbi oko toga što su ljevica, desnica i centar. Nadalje, premda neki smatraju da Kekin ne predstavlja kandidatkinju ljevice kako ju zamišljamo, isto tako smatraju da preskupa kuhinja i sklonost japanskoj hrani ne predstavljaju relevantnu političku ili klasnu kritiku, već da se radi o analitičko-političkoj regresiji koja kompleksan i mučan problem lijevog organiziranja i politike svodi na gastronomske sklonosti i kulturno-životne navike. Marko Kostanić za Novosti

19.04.2023. (18:00)

Robovlasnički uvjeti rada za strane radnike

Katarina Peović: “Strani radnici uvoze se bez kontrole samo da bi poslodavci rušili cijenu radne snage”

Zastupnica Radničke fronte Katarina Peović najavila je u utorak da će Klub RF-a i HSS-a predložiti izmjene Zakona o strancima, kojima bi se uvjeti rada stranih radnika izjednačili s uvjetima rada domaćih, upozorivši da mnogi strani radnici žive i rade u robovlasničkim uvjetima. Peović je rekla kako imaju fotografije radnika iz Nepala koji spavaju na betonu u sobi bez prozora, ujutro rade na građevini, a popodne za Wolt, što nitko ne kontrolira. Također, tražit će da se uvjeti rada stranih radnika izjednače s uvjetima rada domaćih radnika, da primaju plaće koje su u prosjeku te branše u Hrvatskoj te da im se od bruto plaće ne oduzima za najam vozila, smještaj i sl. Poslovni

25.03.2023. (11:00)

Dvostruki kriteriji

DORH tužio Katarinu Peović zbog “kršenja izborne šutnje”. Nikom ništa kad to isto napravi Andrej Plenković

“Jutros na biračkom mjestu na Črnomercu. Sve vas pozivam da sudjelujete na izborima i svojim glasom odredite smjer i budućnost Hrvatske!”, napisano je 2020. u Facebook objavi Andreja Plenkovića. “Danas sam bila na biralištu. Pozivam sve obespravljene da osim ulica iskoriste sva ostala raspoloživa sredstva, pa i alate tzv. kapitalističke demokracije, u borbi za radnu većinu”, napisala je 2019. na svom Facebook profilu Katarina Peović, parlamentarna zastupnica Radničke fronte i zaradila kaznenu prijavu DORH-a. Nju je prijavilo Državno izborno povjerenstvo jer je na dan izbora za Europarlament pozvala građane da izađu na izbore. Peović prijeti kazna od 3984 eura koju bi joj mogao izreći Općinski sud u Zagrebu. “Mene su odlučili goniti po prijavi istog DIP-a čiji je tadašnji predsjednik Đuro Sessa u intervjuu rekao da je predizborna šutnja relikt i da bi trebalo odustati od te prakse?”, komentirala je zastupnica Radničke fronte i dodala: “Zašto nisu prijavili Andreja Plenkovića kad i on objavljuje slične sadržaje?” Bit će da ili DORH selektivno prati Facebook ili selektivno podiže prijave. Jutarnji

11.03.2023. (11:00)

Re-Wolt: Srećom, radnici su se počeli organizirati

Prekarni rad u Hrvatskoj: Radnik Indijac je po kiši pao s motora, dobio otkaz i završio na cesti

Slobodna Dalmacija - Dostavljači štrajkaju iz očaja: Nude nam plaće od 564 eura i tako istiskuju Azijatima. Kako da prehranimo djecu s tim?

“To su ljudi koji nemaju ni osnovna radnička prava. Rade u cijeloj Europi u prekarnom, nesigurnom statusu, ali ovog što imamo u Hrvatskoj nema nigdje u Europi: naša vlada novim zakonom omogućila je da se digitalne platforme riješe odgovornosti i da se ozakoni njihov problematični status. Radnicima se ne isplaćuju plaće, nemaju prava, isključuju ih s platforme ako se dogodi nesreća”, tvrdi zastupnica Radničke fronte Katarina Peović. “Strani radnici su u posebno lošoj poziciji. Jučer sam pričala s Indijcem koji je pao s motora jedan kišni dan i odmah bio isključen s platforme, dobio otkaz, završio na cesti i nema nikakva prava.”, kaže Peović. “Diljem Europe digitalne platforme gube tužbe jer se dokazuje da su oni zapravo poslodavci. Brzo će pasti pod europsku regulativu. Hrvatska je specifična jer je naša vlada stala na stranu agregatora koji su poslužili za veću zaštitu digitalnih platformi od tužbi”, naglasila je Peović. Index

20.12.2022. (23:00)

Kata 1 - Zurovec 0

Gradonačelnik Svete Nedelje je transparentno namjestio natječaj za Rimac Automobile

Katarina Peović prozvala je gradske vlasti Svete Nedelje da su pogodovale poduzetniku Mati Rimcu. Gradonačelnik Dario Zurovec uzvratio je postom naslovljenim “Borkinja prazne puške” i optužio je da širi “teorije zavjere i bezočne laži”. Pogodovanje se, prema tvrdnjama Peović, dogodilo prilikom Rimčevog zauzimanja 200 tisuća kvadrata u Kerestincu. Pogolemi teren bio je izvorno planiran za sport i rekreaciju lokalnog stanovništva. Međutim, usprkos postojanju dva zemljišta namijenjena za izgradnju poslovne zone u Svetoj Nedelji, vlasnik tvrtke Rimac Group d.o.o. htio je baš ovu parcelu uz dvorac, inače vrijednu 82 milijuna kuna. Nekoliko godina kasnije, država se ispisala iz vlasništva i prepustila gradskim vlastima da odrade ostalo – i Rimac je zemljište od 200 tisuća kvadrata dobio po simboličnoj cijeni – za manje od 20 tisuća kuna godišnje. Peović je tvrdnju o pogodovanju Rimcu argumentirala upravo zapisnicima gradskog vijeća. Iz njih je prilično jasno da je teren u Kerestincu godinama pripreman za Rimca. Faktograf

05.12.2022. (09:00)

Za Neverovat

Peović kod Stankovića: Rimac je prevara, proizvodi aute za elitu

Katarina Peović u Nedjeljom u 2: On je balkanska Elizabeth Holmes. Kad bi razvijao baterije za električne autobuse, to bi za sve nas bilo puno korisnije. Ako društveno subvencioniramo nečiju proizvodnju, onda bi nam to svima trebalo ići u prilog. Nije stvar u Mati Rimcu ni u baterijama, nego se proizvodi elitni auto za klijentelu koja spada u 10 posto najbogatijih na svijetu, a oni su odgovorni za 50 posto proizvodnje CO2 u svijetu, znači, globalnog zagađenja. Što mi dobivamo time što proizvodimo elitni auto? Druga stvar, privilegira se jedan poduzetnik koji razvija industriju koja za sobom ne vuče druge industrije, kao što se to može reći za npr. brodogradnju. Index

25.10.2022. (11:00)

To nije svjetonazorsko pitanje, to su prava izborena stoljetnim sindikalnim borbama

Katarina Peović: I subota bi za većinu radnika trebala biti neradna. Svi koji rade 5 dana tjedno imaju pravo na dva slobodna dana

Katarina Peović se potukla s bivšim suprugom, intervenirala je policija

Komentirajući novi Zakon o radu, Katarina Peović iz Radničke fronte upozorava da se konkurentnost ne može stvarati snižavanjem radničkih prava, a što Vlada radi: “Nijedna država nije postala konkurentna tako što je više pritisnula radnike. Zakon o radu (ZOR) je takav da se izađe ususret poslodavcima koji misle zakinuti radnike. HUP se osigurao da poslodavac jednostrano u trenutku krize i izvanrednih uvjeta može automatski skinuti radniku 30 posto s plaće.” Napominje da se kolektivnim ugovorima moraju urediti bolja prava, a ne lošija. “Umjesto da potakne kolektivno pregovaranje i ojača sindikate, Vlada ih je ucijenila da će samo sindikati koji potpišu kolektivne ugovore imati beneficije za svoje članove. Priča o reguliranju rada nedjeljom nije svjetonazorsko pitanje, već su to prava izborena stoljetnim sindikalnim borbama. Radnici koji rade 5 dana tjedno imaju pravo na dva slobodna dana. Pozivam da se napravi prijedlog da subotom budemo slobodni. Neka vikendom rade samo oni koji moraju.”, kaže Peović. N1

21.10.2022. (20:00)

Moli i radi

Prijedlog izmjena Zakona o radu ostavlja prostor za zloupotrebe oko radnog vremena

Tijekom saborske rasprave o izmjenama i dopunama ZOR-a, Katarina Peović višekratno je ukazala na neke sporne zakonske izmjene. Ukoliko ovaj zakon prođe bit će omogućeno da radnicima poslodavac smanji plaću za 30 posto, a potencijalno i više u izvanrednim uvjetima bez da obrazloži da je došlo do pada prihoda. Ova tvrdnja nije u potpunosti točna. Izmjenama i dopunama ZOR-a nadopunjuje se zakonski članak kojim se regulira pitanje naknade plaće.Prema važećim odredbama zakona, radnik ima pravo na naknadu plaće za razdoblja u kojima ne radi zbog opravdanih razloga određenih zakonom. Osim toga, radnik to pravo ostvaruje za vrijeme prekida rada do kojega je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran. Peović je također upozorila na novitet zbog kojeg radnici neće imati nijedan dan odmora. To nije ono što u zakonu piše, ali moguće je da će se u praksi dešavati. Faktograf