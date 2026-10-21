Ponekad i poste
Žene koje jedu meso imaju veće šanse doživjeti stotu – uz uvjet da imaju manje kila
U odnosu na vegetarijanke. Novo kinesko istraživanje na osobama starijima od 80 godina pokazalo je da žene koje jedu meso imaju veće izglede doživjeti stotu od žena koje ne jedu meso, no ključni detalj leži u tjelesnoj težini. Ta je povezanost uočena samo kod pothranjenih žena, dok vegetarijanci koji konzumiraju ribu, jaja ili mliječne proizvode imaju jednake šanse za dugovječnost kao i mesojedi. Nalazi naglašavaju važnost unosa proteina i očuvanja mišićne mase za sprječavanje pothranjenosti u dubokoj starosti. Ipak, znanstvenici ističu da meso nije čudotvorni lijek, već da zdravu dugovječnost oblikuje cjelokupan životni stil i uravnotežena prehrana. ScienceAlert, Index