Zaboravite botoks, probajte klavir
Psihologija apsorpcije: Tajna dugovječnosti krije se u gubitku pojma o vremenu
Istraživanja pokazuju da ljudi koji “lijepo stare” dijele zajedničku osobinu: sposobnost potpunog življenja u trenutku, poznatu kao stanje toka (flow). Umjesto pukog održavanja života, oni biraju aktivnosti koje ih emocionalno ispunjavaju i mentalno okupiraju. Znanost potvrđuje da takva eudaimonska dobrobit – osjećaj svrhe i duboke angažiranosti – izravno utječe na biologiju, smanjujući kortizol i upalne procese. Dok srednje godine često donose zamku “pukog odrađivanja” obveza, ključ zdrave dugovječnosti je svjesno njegovanje hobija i trenutaka u kojima vrijeme prestaje postojati. Dug život nije u brojanju godina, već u pronalaženju onoga što nas u njih istinski uvlači. Silicon Canals