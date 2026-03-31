Psihologija apsorpcije: Tajna dugovječnosti krije se u gubitku pojma o vremenu
Zaboravite botoks, probajte klavir

Psihologija apsorpcije: Tajna dugovječnosti krije se u gubitku pojma o vremenu

Istraživanja pokazuju da ljudi koji “lijepo stare” dijele zajedničku osobinu: sposobnost potpunog življenja u trenutku, poznatu kao stanje toka (flow). Umjesto pukog održavanja života, oni biraju aktivnosti koje ih emocionalno ispunjavaju i mentalno okupiraju. Znanost potvrđuje da takva eudaimonska dobrobit – osjećaj svrhe i duboke angažiranosti – izravno utječe na biologiju, smanjujući kortizol i upalne procese. Dok srednje godine često donose zamku “pukog odrađivanja” obveza, ključ zdrave dugovječnosti je svjesno njegovanje hobija i trenutaka u kojima vrijeme prestaje postojati. Dug život nije u brojanju godina, već u pronalaženju onoga što nas u njih istinski uvlači. Silicon Canals


23.05.2025. (14:00)

Ako već ne možemo pobjeći godinama, možemo ih barem prestići u mišićima i vitaminima

Doživjeti stotu: Dugovječnost odavno više nije privilegija

Koncept dugovječnosti sve je popularniji zahvaljujući napretku biotehnologije i sve većoj potrazi za zdravim starenjem. Poliklinike poput My Med i Milojević nude niz neinvazivnih tretmana – od NAD+ infuzija i GlycanAge testova do stimulacije mišića i autotransfuzije. Fokus je na prevenciji, zdravim navikama i personaliziranim pristupima. Iako su mnogi tretmani još eksperimentalni, stručnjaci vjeruju da ćemo uskoro doživjeti 120-u – i to vitalni, s bistrim umom i čvrstim trbuhom. Lider

14.08.2024. (16:00)

Najpozitivnija nula

Znanstvenici otkrili da ljudi koji imaju krvnu grupu 0 žive najduže: “Rijetko obole od najtežih bolesti”

Dokazano je da ljudi s krvnom grupom 0 imaju manji rizik oboljevanja od kardiovaskularnih bolesti poput moždanog i srčanog udara, kao i da imaju manje šanse oboljeti od određenih vrsta raka. Krvna grupa 0 sadrži manje molekula koje mogu uzrokovati zgrušavanje krvi, uključujući srčane i moždane udare uzrokovane krvnim ugrušcima. Otpornost na najopasnije bolesti znači veću šansu za dug život. Kako su objasnili, utvrdili su da se određene varijacije gena češće javljaju kod ljudi koji dožive stotu, a kada je u pitanju krvna grupa – bila je nula. N1

08.11.2023. (23:00)

Nije važna ekonomija već stil života

Italija je najzdravija zemlja na svijetu

Istraživanje je napravio Bloomberg u ukupno 163 zemlje. Svaka država se ocjenjuje na osnovu očekivanog trajanja života, uzroka smrti i svih zdravstvenih rizika. Na osnovu svega toga se i radi lista koja rangira zemlje u kojima je najbolji kvaliteta života. Najzdravija zemlja za život na svijetu je Italija. Italija je prije svega blagoslovljena Mediteranom i Alpama na sjeveru, pa sve te blagodati utječu na izuzetno dug životni vijek. Iako životni standard nije visok, Talijani to nadoknađuju svojim duhom i karakterom. Oni su poznati kao vječiti adolescenti, narod koji najbolje od svih zna uživati u životu i svim sitnicama koje ga čine. Na drugom mjestu na listi najzdravijih zemalja nalazi se Island, a na trećem Švicarska. Od ostalih treba izdvojiti Singapur i Australiju, koje se nalaze na četvrtom, odnosno petom mjestu. Poslovni

27.12.2021. (13:00)

Doživjeti stotu

Ljudi koji dugo žive prakticiraju ovih 9 stvari

Genetika vjerojatno samo čini 20–30% dugovječnosti. Stoga utjecaji okoliša, uključujući prehranu i način života, igraju ogromnu ulogu u određivanju vašeg životnog vijeka. Očekivani životni vijek se može na taj način produžiti za 10-12 godina. Originalni članak / 24 sata (skraćeni prijevod)

  1. Krećite se
  2. Pronađite svrhu – to vam može dodati sedam godina dodatnog životnog vijeka
  3. Smanjite stres
  4. Prestanite jesti kad se osjetite sitim 80%, a ne 100%
  5. Jedite uglavnom povrće
  6. Pijte vino umjereno i redovito, čašica-dvije dnevno
  7. Religioznost
  8. Stavite svoje najbliže na prvo mjesto – Uspješni stogodišnjaci u Plavim zonama stavljaju svoje obitelji na prvo mjesto. Držite stare roditelje i bake i djedove u blizini ili u kući. To smanjuje i stopu bolesti i smrtnosti djece u kući. Obvezuju se na životnog partnera (što može dodati do tri godine očekivanog životnog vijeka) i ulažu u svoju djecu. Uvijek imaju za njih vremena i obasipaju ih s ljubavlju.
  9. Pronađite zajednicu koja podržava zdrav život
25.11.2019. (23:00)

Kako Doživjeti stotu

Stanovnici jednog grada u Kaliforniji žive deset godina dulje od prosjeka

Kalifornijki grad Loma Linda (“prekrasan grad” na španjolskom) nalazi se u dolini San Bernardino, između planinskih vrhova i spada u jednu od pet izvornih “plavih zona“, regija na svijetu u kojima ljudi žive najdulje i najzdravije. “Nikad nisam osjetio stres” – govori jedan stogodišnjak. “Moja filozofija je: trudi se raditi najbolje što možeš, a o stvarima na koje ne možeš utjecati ne razmišljaj.” Ostali faktori dugog života mogu biti: vegani su, ne puše, religiozni su (adventisti sedmog dana) okrenuti služenju crkvi i zajednici, CNN / Index

Pomanjkanje sna povezano s povećanjem rizika za preuranjenu smrt, najizraženiji kod osoba koje spavaju prosječno manje od 5 sati i mlađih od 65; produženo spavanje vikendom smanjuje rizik