Zaboravite botoks, probajte klavir

Istraživanje je napravio Bloomberg u ukupno 163 zemlje. Svaka država se ocjenjuje na osnovu očekivanog trajanja života, uzroka smrti i svih zdravstvenih rizika. Na osnovu svega toga se i radi lista koja rangira zemlje u kojima je najbolji kvaliteta života. Najzdravija zemlja za život na svijetu je Italija. Italija je prije svega blagoslovljena Mediteranom i Alpama na sjeveru, pa sve te blagodati utječu na izuzetno dug životni vijek. Iako životni standard nije visok, Talijani to nadoknađuju svojim duhom i karakterom. Oni su poznati kao vječiti adolescenti, narod koji najbolje od svih zna uživati u životu i svim sitnicama koje ga čine. Na drugom mjestu na listi najzdravijih zemalja nalazi se Island, a na trećem Švicarska. Od ostalih treba izdvojiti Singapur i Australiju, koje se nalaze na četvrtom, odnosno petom mjestu.