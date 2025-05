Ako već ne možemo pobjeći godinama, možemo ih barem prestići u mišićima i vitaminima

Koncept dugovječnosti sve je popularniji zahvaljujući napretku biotehnologije i sve većoj potrazi za zdravim starenjem. Poliklinike poput My Med i Milojević nude niz neinvazivnih tretmana – od NAD+ infuzija i GlycanAge testova do stimulacije mišića i autotransfuzije. Fokus je na prevenciji, zdravim navikama i personaliziranim pristupima. Iako su mnogi tretmani još eksperimentalni, stručnjaci vjeruju da ćemo uskoro doživjeti 120-u – i to vitalni, s bistrim umom i čvrstim trbuhom. Lider