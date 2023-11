Umoran... umoran sam prijatelju, umoran...

Prema istraživanju UNICEF-a svaki sedmi adolescent u dobi od 10 do 19 godina u svijetu živi s dijagnosticiranim mentalnim poremećajem. To uključuje probleme u ponašanju, strah, anksioznost i depresiju, od kojih su neki toliko ozbiljni da pogođeni nisu u stanju dalje živjeti i dižu ruke na sebe. U dobnoj skupini od 15 do 19 godina suicid je jedan od pet najčešćih uzroka smrti. U istraživanju koje je provedeno u 21 zemlji svaki peti mladić ili djevojka u dobi od 15 do 24 godine se, kako su izjavili, često osjeća depresivno. Deutsche Welle