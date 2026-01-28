Granice su bile više psihološke

Život bi mogao biti moguć na puno više planeta nego što se mislilo - Monitor.hr
Život bi mogao biti moguć na puno više planeta nego što se mislilo

Nova znanstvena studija sugerira da bi u svemiru moglo postojati znatno više planeta pogodnih za život nego što se dosad smatralo. Istraživači tvrde da su kriteriji “nastanjive zone” bili previše strogi jer su se fokusirali isključivo na planete s površinskom tekućom vodom. Modeli pokazuju da bi i plimno zaključani planeti, kao i oni vrlo hladni, mogli imati tekuću vodu – bilo prijenosom topline ili ispod slojeva leda. Time se znatno proširuje broj potencijalnih staništa za život u svemiru. tportal


28.02.2025. (13:00)

Ajmo planeti, svi u vrstu!

Danas na noćnom nebu rijedak fenomen: svi će se planeti Sunčevog sustava poravnati

Merkur, Venera, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun i Uran vidjet će se istovremeno, poredani u spektakularan, skladan niz koji je poznat kao veliko planetarno poravnanje. Mjesec će biti mlad, tek mali srpić ispod Saturna nisko na horizontu. Ovakav događaj izuzetno je rijedak i neće se ponoviti sve do 2040. godine. Posebno je rijetko to što će se planetima pridružiti Merkur koji je često preblizu Suncu ili je ispred ili iza njega tako da se ne može vidjeti. Najbolje vrijeme za promatranje ovog fenomena bit će neposredno nakon zalaska Sunca, naravno, ako i gdje bude vedro. Preporučuje se pronaći mjesto s otvorenim pogledom na zapadni horizont, daleko od svjetlosnog zagađenja gradskih područja. No, najbolji je doživljaj teleskopom u zvjezdarnici. Index

27.02.2024. (21:00)

Zajedno sa Suncem

Kako zapravo izgleda kretanje planeta Sunčevog sustava


Da, Sunce – zapravo, cijeli naš solarni sustav – kruži oko središta galaksije Mliječne staze. Krećemo se prosječnom brzinom od 828 000 km/h. Ali čak i pri toj visokoj stopi, i dalje nam treba oko 230 milijuna godina da napravimo jednu potpunu orbitu oko nje. StarChild

12.02.2024. (11:00)

Moramo početi gledati kamo ćemo se preseliti

Otkrivena nova super-Zemlja u relativnoj astronomskoj blizini

Egzoplanet nazvan TOI-715 b udaljen je od nas “samo” 137 svjetlosnih godina, što je potpuno nedostižna udaljenost za našu tehnologiju, ali prilično blizu za svemirske uvjete. Njegovo otkriće uznemirilo je astronomsku zajednicu, piše portal earth.com, jer se radi o takozvanoj “super-Zemlji”, planetu koji se nalazi u tzv. konzervativno naseljivoj zoni oko svoje matične zvijezde. Planeti unutar te zone mogu održavati temperature koje omogućuju postojanje tekuće vode, što je ključno za stvaranje i opstanak života kakvog poznajemo. Osim vode, važna je i atmosfera. Astronomi koriste super-Zemlje kako bi opisali planete koji su masivniji od Zemlje i imaju do deset puta veću masu, a mogu se sastojati od plina, kamena ili kombinacije oba. Prema NASA-i, do sada ih je u našoj galaksiji otkriveno 1682. N1

03.12.2023. (11:00)

Kod njih vlada red

Otkriven neobično precizno sinkroniziran planetarni sustav

Novootkriveni visoko sinkronizirani planeti orbitiraju oko zvijezde HD110067, udaljene stotinjak svjetlosnih godina od nas, u sjevernom zviježđu Berenikine kose. Sustav je sniman 2020. godine NASA-inim satelitom specijaliziranim za egzoplanete TESS. U ovom, za sada jedinstvenom, slučaju, prvi planet do zvijezde načini tri pune orbite oko nje, dok sljedeći u nizu načini točno tri (rezonancija 3/2). Jednaka takva rezonancija vlada među prva četiri unutarnja planeta ovog sustava. Vanjska dva planeta, pak, imaju malo drugačiji ritam, ali je ponovno precizan – za svake tri orbite unutarnjeg planeta vanjski načini puna četiri kruga (rezonancija 4/3). Bug

29.10.2023. (01:00)

Umjesto o ravnoj ploči, radije zamišljaj naš planet kao krafnu

Teoretski je moguće da planeti budu u obliku krafne

Prema zakonima fizike, moguće je da planeti budu oblika američke krafne. No, kako bi zadržali stabilnost, potrebna je rotacija veće brzine. Posljedično, pojačala bi se gravitacijska sila na polovima, koja bi bila približno dvostruko jača nego na ekvatoru. Mjesec bi nastavio kružiti oko Zemlje, sve dok održava dovoljnu udaljenost. Vrijedno je napomenuti da je planet u obliku krafne kao prirodna pojavnost vrlo malo vjerojatna, osim ako ga napredna izvanzemaljska bića ne odluče stvoriti. Twitter

23.08.2023. (20:00)

Na jedan ćemo se sigurno preselit

Izvan Sunčevog sustava poznato je 5496 egzoplaneta

Od svih otkrivenih planeta veliki dio je klasificiran po podvrstama – nalik Neptunu, super Zemlja, plinoviti divovi, zemaljski i nepoznati. Broj potvrđenih planetarnih sustava je 4096. Još je 9820 nepotvrđenih kandidata za egzoplanete. Ovoliko ih je po podvrstama:

  • Nalik Neptunu (1891 klasificirani planet)
  • Super Zemlja (1668) – masivniji su od Zemlje, ali lakši od plinovitih divova
  • Plinoviti divovi (1733)
  • Zemaljski (198) – stjenoviti, s jezgrama bogatim željezom
  • Nepoznato (6)
04.08.2023. (13:00)

Dobro, i uz malo fizike

Kako je Einstein samo uz pomoć matematike poništio teoriju postojanja planeta Vulkan

U 19. stoljeću razvila se teorija postojanja još jednog planeta u Sunčevom sustavu, i to kako bi objasnili neočekivanu putanju Urana. Iako su odstupanja bila mala, postojala je razlika između promatrane orbite Urana i načina na koji se prema Newtonovim zakonima ona predviđala, zbog čega je postojanje još jednog planeta bilo logično objašnjenje. No, u 20. stoljeću tu je teoriju pobio Albert Einstein, i to bez gledanja u teleskop. Putem njegove teorije relativnosti uspio je predvidjeti putanju Merkura bez dodatnih planeta koji bi utjecali na njegovo kretanje. Teorija prepoznaje gravitaciju kao rezultat zakrivljenosti prostor-vremena zbog masivnih objekata, pri čemu su objekti koji su bliže masivnim objektima više pogođeni. Tako bi se promjena ili kolebanje Merkurove orbite mogla objasniti teorijom, dok na vanjske planete – na koje zakrivljenost manje utječe – novi izračuni malo utječu. IFL Science

 