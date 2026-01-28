Granice su bile više psihološke
Život bi mogao biti moguć na puno više planeta nego što se mislilo
Nova znanstvena studija sugerira da bi u svemiru moglo postojati znatno više planeta pogodnih za život nego što se dosad smatralo. Istraživači tvrde da su kriteriji “nastanjive zone” bili previše strogi jer su se fokusirali isključivo na planete s površinskom tekućom vodom. Modeli pokazuju da bi i plimno zaključani planeti, kao i oni vrlo hladni, mogli imati tekuću vodu – bilo prijenosom topline ili ispod slojeva leda. Time se znatno proširuje broj potencijalnih staništa za život u svemiru. tportal