Bez Wi-Fija, ali s pogledom od milijun zvjezdica

Jurte su tradicionalne prijenosne kuće koje koriste nomadski narodi u srednjoj Aziji, posebno u zemljama poput Mongolije, Kazahstana i Kirgistana. Jurta je okrugli šator napravljen od drvene konstrukcije i prekriven filcom (od ovčje vune). U sredini se obično nalazi peć ili ognjište, a na vrhu otvor za dim i svjetlo. U Kirgistanu, primjerice, postoji cijela mala "industrija" tzv. yurt campova (nešto između kampa i eco-resorta), posebno oko planinskih jezera i u prirodi. Na jednog je nabasao mladi Švicarac iz videa, kojeg možete pratiti na Instagramu i TikToku. On je putovao 8 tisuća km biciklom od Švicarske do tamo, kako bi skijao. Na svom je putu prošao i Hrvatskom.