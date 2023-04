Nikad se nije trsio postati slavan, to se jednostavno dogodilo

Nekako se prošvercala proletjevši ispod radara već peta obljetnica smrti ove glumčine i ljudine. Ljubiša Samardžić nije bio samo jugoslavenska glumačka ikona koja je pečat svoje karizme utiskivala u sve matične srpske ili gostujuće bosanske produkcije; on je važne uloge zabilježio i u kampanilističkim dalmatinskim filmovima koji, svaki na svoj način, obilježavaju i vlaške i bodulske osobitosti. Samardžić ruši i remeti kanon o fah-glumcu, jerbo je on ostvario famozne uloge u posve različitim i oprečnim tipovima karaktera: od komedijaša do partizana, od obiteljskog čovjeka do Dalmatinca i bodula i Vlaja, od aktivnog ilegalca u “Valter brani Sarajevo” i krijumčara iz serije “Kuda idu divlje svinje” do šašavog Šurde u seriji “Vruć vetar” pa smotanog pandura u onoj “Policajac sa Petlovog brda”… Gospodin glumac, reklo bi se. Novosti