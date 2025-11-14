Nakon partyja rasta, vrijeme je za finu balansirku
Zlato skočilo 57% ove godine, ali korekcija poziva na oprez
Dugogodišnji rast cijene zlata zaustavljen je početkom listopada, a investitori se pitaju je li to kraj ili prilika. Unatoč korekciji, zlato je ove godine poraslo 57%, nadmašivši većinu tržišta. Optimisti ističu geopolitičke rizike, dedolarizaciju i pad dolara kao poticaje za daljnji rast, dok pesimisti upozoravaju na visoke kamatne stope, smanjenu inflaciju i potencijalnu smanjenju potražnje središnjih banaka. Pametni investitori trebaju zlato koristiti za diverzifikaciju portfelja, rebalansirati udjele i ulagati postupno, uz dugoročni fokus. tportal