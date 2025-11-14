Nakon partyja rasta, vrijeme je za finu balansirku

Investicijsko zlato često se prezentira kao ‘sigurno utočište u nesigurnim vremenima‘ za kapital pojedinaca, a nesigurnim vremenima, čini se, ne nazire se kraj. Jedan je to od zaključaka prvog CROGOLD Meetupa – neformalnog okupljanja koje okuplja sudionike na tržištu investicijskog zlata i financijske stručnjake te zainteresiranu javnost. Hoće li uskoro doći do nove recesije, teško je predvidjeti, ali posjedovanje zlata u takvim je situacijama uvijek mudra odluka, slažu se stručnjaci. Podaci Svjetskog vijeća za zlato pokazuju kako središnje banke diljem svijeta gomilaju zlatne rezerve dosad neviđenom brzinom, a taj je trend posebno izražen od 2021. godine do danas. Lider