Zlonamjerna proširenja koja spavaju dok vas špijuniraju - Monitor.hr
Danas (19:00)

Kad vam “čistač predmemorije” zapravo prazni džep… i privatnost

Zlonamjerna proširenja koja spavaju dok vas špijuniraju

Istraživači iz Koi Securityja otkrili su ekstenzije za Chrome i Edge koje nekoliko godina rade normalno prije nego što postanu zlonamjerne. Shema ShadyPanda, s više milijuna preuzimanja, prikriva krađu podataka i kriptoimovine kroz ažuriranja. Proširenja, poput Clean Mastera, na početku su bila benigni dodaci, a kasnije su ubrizgavala kod za bilježenje unosa i krađu informacija. Korisnici mogu provjeriti ID-ove ekstenzija u Chromeu i Edgeu kako bi otkrili problematične dodatke i uklonili ih. Life Hacker, tportal


17.08. (14:00)

Internet na dijeti - manje klikova, više AI-a

Nova generacija AI preglednika mijenja način pristupa internetu

Najveći AI igrači, predvođeni OpenAI-jem i Perplexityjem, razvijaju preglednike koji zaobilaze klasične klikove i nude odgovore kroz chatbot sučelje. Takav pristup prijeti Googleovom unosnom oglašivačkom modelu temeljenom na pretragama i prometu stranica. AI preglednici, poput Perplexityjevog Cometa ili budućeg OpenAI rješenja, mogu obavljati zadatke i sažimati informacije bez potrebe za posjetom izvorima. To otvara pitanje opstanka malih izdavača, trgovina i oglašivača te postavlja temelje za novu ekonomiju interneta u kojoj klik više nije valuta. tportal

04.08. (14:00)

Hejt za klikbejt - AI powered

Googleovi AI sažeci ruše portale – promet s tražilica pada, mediji traže spas u direktnom odnosu s čitateljima

Uvođenjem AI sažetaka na vrhu rezultata pretraživanja, Google dodatno potkopava modele zarade online medija, koji su već pretrpjeli ogroman pad posjećenosti zbog prijašnjih promjena algoritama. Posebno su pogođeni portali s korisnim sadržajem poput turističkih vodiča, recenzija i vijesti – neki bilježe pad prometa od čak 55 %. Mediji poput Washington Posta i HuffPosta gube organski promet, a neki, poput Business Insidera, masovno otpuštaju. Stručnjaci poručuju: Google više nije tražilica, nego ‘stroj za odgovore’, a spas se traži u gradnji lojalne publike mimo tražilica. tportal

12.05.2019. (01:30)

Web-higijena

Četiri preglednika pomažu da budete anonimni na webu (koliko je god to danas moguće)

Možda je danas nemoguće biti potpuno anoniman, ali četiri web preglednika vam mogu pomoći na tom putu. Primjerice, mreža Tor nastala je kako bi osigurala anonimnu komunikaciju, preusmjerava vaš internetski promet kroz toliko raznih putova da alati za analizu mrežnog prometa ne mogu otkriti kamo ide ili odakle dolazi. Tu su i Epic, SRWare Iron (ne koristi jedinstveni korisnički ID kakav vam Chrome dodjeljuje svaki put kad ga aktivirate kako bi vas Google mogao pratiti) i Comodo Dragon. Nešto više o njima donosi tportal

11.05.2019. (21:38)

Došli ste na stranicu koja vam ne dopušta da se vratite nazad? Chrome će to spriječiti

26.07.2018. (09:38)

Rat browsera

Mozilla optužuje Google: YouTube je lošiji na Edgeu i Firefoxu

YouTube stranice učitavaju se pet puta sporije u Edgeu i Firefoxu nego u Chromeu – objavio je Chris Peterson, direktor zadužen za tehničke aspekata projekata u Mozilli i to zbog Chrome zbog redizajna YouTubea koji sada koristi Googleovu Polymer tehnologiju koja je dostupna samo Googleu. Zanimljivo da u vezi toga protestiraju samo iz Mozille, a ne i iz Microsofta, budući da Microsfot već koristi svoje prednosti gurajući Edge koji dolazi već instaliran sa Windowsima. Techradar, Tportal

09.01.2016. (15:49)

Najsigurniji browser – Tor