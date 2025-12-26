Kad vam “čistač predmemorije” zapravo prazni džep… i privatnost
Zlonamjerna proširenja koja spavaju dok vas špijuniraju
Istraživači iz Koi Securityja otkrili su ekstenzije za Chrome i Edge koje nekoliko godina rade normalno prije nego što postanu zlonamjerne. Shema ShadyPanda, s više milijuna preuzimanja, prikriva krađu podataka i kriptoimovine kroz ažuriranja. Proširenja, poput Clean Mastera, na početku su bila benigni dodaci, a kasnije su ubrizgavala kod za bilježenje unosa i krađu informacija. Korisnici mogu provjeriti ID-ove ekstenzija u Chromeu i Edgeu kako bi otkrili problematične dodatke i uklonili ih. Life Hacker, tportal