Kad vam “čistač predmemorije” zapravo prazni džep… i privatnost

YouTube stranice učitavaju se pet puta sporije u Edgeu i Firefoxu nego u Chromeu – objavio je Chris Peterson, direktor zadužen za tehničke aspekata projekata u Mozilli i to zbog Chrome zbog redizajna YouTubea koji sada koristi Googleovu Polymer tehnologiju koja je dostupna samo Googleu. Zanimljivo da u vezi toga protestiraju samo iz Mozille, a ne i iz Microsofta, budući da Microsfot već koristi svoje prednosti gurajući Edge koji dolazi već instaliran sa Windowsima. Techradar, Tportal

YouTube page load is 5x slower in Firefox and Edge than in Chrome because YouTube's Polymer redesign relies on the deprecated Shadow DOM v0 API only implemented in Chrome. You can restore YouTube's faster pre-Polymer design with this Firefox extension: https://t.co/F5uEn3iMLR — Chris Peterson (@cpeterso) July 24, 2018