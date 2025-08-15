Zubna pasta od kose: obnova zubi keratinom - Monitor.hr
Kada frizerski salon postane stomatološka ordinacija

Zubna pasta od kose: obnova zubi keratinom

Istraživači s King’s Collegea London razvili su zubnu pastu od keratina, proteina koji se nalazi u vuni i kosi, koja može obnoviti zubnu caklinu. Keratin se veže za kalcij u zubima i gradi slojeve poput prirodne cakline, pružajući estetski prirodniji izgled od tradicionalnih ispuna. Metoda je ekološki prihvatljiva, koristi biološki otpad i izbjegava plastiku. Iako zvuči bizarno, tretman bi mogao biti dostupan za nekoliko godina, omogućujući obnovu zuba koristeći… vlastitu ili tuđu kosu. IFL Science


