Korisnika društvenih mreža ima 3,4 milijarde. Facebook je najpopularniji, a zatim slijede YouTube i Instagram. Procjenjuje se da u svijetu oko 5,1 milijarda ljudi ima mobilni telefon (67%), a da se njima na društvene mreže spaja oko 3,2 milijarde korisnika. Što se tiče načina spajanja na Internet 44,1% ljudi u svijetu za to koristi računalo, 51,6% mobitel, a 4,2% tablet… We Are Social, sažetak Bug.