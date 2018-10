Gužve u gradu samo su dio problema građana Dubrovnika posljednjih nekoliko godina otkada broj turista rapidno raste iz sezone u sezonu, koja u ovom gradu traje do šest mjeseci. Problemi s kanalizacijom, nedostatak trgovina nauštrb suvenirnica, prekomjernost ugostiteljskih objekata koji proizvode nesnosan smrad i buku te zakrčuju ionako uske ulice s neumjerenim brojem stolova, koncentracija turista unutar gradskih zidina uslijed čega dolazi ne samo do nemogućnosti normalnog kretanja, već i ugrožavanja sigurnosti… Sve to muči preostale stanovnike stare jezgre čiji se broj smanjuje s povećanjem broja turista. Novosti