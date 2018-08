Najveći svjetski izvoznici nafte okupljeni u organizaciji OPEC našli su se na sastanku u Beču, no po drugi put u dva mjeseca nisu uspjeli umjetno napuhati vrijednost nafte, smanjivanjem ili ograničavanjem njene proizvodnje pa cijena do daljnjeg ostaje relativno niska (oko 50 dolara po barelu), odnosno niža nego što bi većina njih htjela. Glavni razlog je protivljenje Irana da smanji proizvodnju, plus u skladištima imaju ogromne viškove nastale u vrijeme sankcija koje su počeli prodavati sad kad su sankcije dignute. Telegram