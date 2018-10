Žerko Korać, srpski političar i dobar analitičar, komentira posljednje jače komešanje u Srbiji: “Ovo je prvi put da Vučić ima otpore unutar same Crkve. Za te otpore, koji su sada počeli, ljudi bliski Vučiću smatraju da su potaknuti iz same Rusije. Rusija je, naime, trenutačno gubitnik na Balkanu. Ono što je Irinej rekao o Crnoj Gori (rekao je da je Srbima u Crnoj Gori danas lošije nego u NDH) nikako Vučiću ne ide u prilog jer ispada da on ne brani dovoljno Srbe. Izgleda da Amerika nema nekog interesa za Balkan. Ispada da je Trump dao otvorene ruke Putinu na Balkanu, posljedica čega su i posljednja zaoštravanja” – zaključuje profesor Korać.