Lyft nudi alternativu vlasništvu auta – 299 dolara mjesečno za prijevoz do posla

Lyft je prošli tjedan pokrenuo novu uslugu All Access Plan u kojoj se za 299 dolara mjesečno dobije 30 vožnji vrijednosti do 15 dolara (u Hrvatskoj bi to bilo 1.940 kuna). Ako je vožnja preko 15 dolara korisnik nadoplaćuje tu razliku. Lyft tvrdi da je ovo 59 posto jeftinije nego vlasništvo auta. Za Amerikanca je taj trošak 8.849 dolara godišnje (gorivo, održavanje, popravci, osiguranje, dadžbine, amortizacija) na bazi prijeđenih 24.000 kilometara. Ovih Lyftovih 299 dolara je 3.600 dolara godišnje i time ciljaju na zaposlene, no nema dovoljno vožnji jer se radi u prosjeku 22 dana mjesečno pa su potrebne 44 vožnje, dok Lyft nudi 30. A i ne vozi se samo na posao. Pretpostavka je da se Lyft ovime priprema za dolazak autonomnih vozila kad će ljudi biti voljniji odreći se vlasništva auta.