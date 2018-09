Jamajčanski sprinter Usain Bolt treći je put zaredom osvojio naslov olimpijskog pobjednika na 100 metara u Rio de Janeiru. U finalu je trčao 9.81 sekundi i tako za osam stotinki nadmašio srebrnog Amerikanca Justina Gatlina, a broncu je osvojio Kanađanin Andre De Grasse s 9.91. Inače, nije to bilo samo još jedna utrka – pet sati prije na Olimpijskom stadionu oglasio se rog i krenulo je odbrojavanje do “velikog događaja”. Prije Bolta jedino je Carl Lewis više puta osvajao olimpijsko zlato na 100 metara, no on “samo” dvaput. 30 mu je godina. Yahoo!