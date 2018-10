‘Roma’ – jedan od najhvaljenijih filmova godine

‘Roma’ je posljednji film meksičkog redatelja Alfonsa Cuarona o njegovom odrastanju u Mexico Cityju (naslov filma je ime kvarta), nagrađen je na festivalima u Veneciji, Torontu i New Yorku, a izgleda da je stvarno toliko dobar jer ga i kritičari hvale na sva usta – na Rotten Tomatoes ima 97%. “Jedan od najljepših filmova koje sam ikad vidio” – Wall Street Journal, “najartističkiji film godine” – BBC, “veličanstven komad filmskog stvaralaštva” – Globe and Mail, “hipnotizirala me i privukla vjetina i srce svih uključenih” – Observer. Prikazivat će se od prosinca na Netflixu i u odabranim kinima.