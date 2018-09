Štrok otvorio gradilište luksuznog odmarališta na Velebitu – Teslino gnijezdo

“Dogovor s ravnateljicom i Županijom je bio da prihvatim da ću ja voziti djecu dok se ne riješi prijevoz, koji po zakonu oni za djecu moraju osigurati. Za to je bila dogovorena naknada od oko 3200 kuna mjesečno. Dosad sam dobio samo 2000 kuna, iako mjesečno za gorivo trošim 500 eura. No, to čak i nije najveći problem. Fizički sam iscrpljen, a nadležne službe me ignoriraju”, kaže Alen Baričević (29), samohrani otac troje djece, koji je prije pet mjeseci preselio na Velebit, u kuću svojih predaka. Baričević u jednom smjeru do škole ima 38 kilometara, a u jednom školskom danu tu dionicu svojim Nissanom mora prijeći četiri puta. Jutarnji