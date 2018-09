Patriotizam je jačanje ustavnog patriotizma, poštovanje vlastitog Ustava, njegovih vrijednosti, pravila, zakona koji iz njega proizlaze, uzusa koje ljudi trebaju slijediti – rekao je Milorad Pupovac danas u Nu2. Za lojalnost je rekao da je za njega to “lojalnost prema prijatelju, susjedu, kolegi na poslu… lojalnost prema vrijednostima… osjećaj sigurnosti… A to što postoje ljudi koji olako ili iz zlopromišljenosti ili osmišljene strategije druge ljude i druge grupe prozivaju nelojalnim, neprijateljima – samo zato što su Srbi, Židovi, socijaldemokrati ili socijalisti, ili liberali. To je pokazatelj građanske nelojalnosti i ustavne nelojalnosti onih koji to rade”. Link na cijelu emisiju.