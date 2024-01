Istina prije svega

Ako netko tvrdi da nikada nije lagao terapeutu ili namjerno izostavio ključni dio informacija tijekom terapije, pa, možda i laže. Filtriranje informacija postaje dio života – od tvrdnje da ste dobro kad to niste do mijenjanja ponašanja na poslu. I dok će vas gotovo svaki terapeut potaknuti da budete bezrezervno svoji i govorite otvoreno i iskreno, ponekad je to najteže ostvariti, čak i ako duboko u sebi znate da filtriranje informacija znači propuštanje prednosti koje plaćate. Jednostavno ne osjećate sigurnost. Možda niste spremni razgovarati o određenom problemu ili brinete o tome što bi terapeut mislio o vama ako biste stvarno bili iskreni. No, ovo je zapravo prilično uobičajeno iskustvo među korisnicima terapije.

Donosimo 10 najčešćih laži koje pacijenti govore svojim terapeutima:

1. Lagao sam da se osjećam bolje.

2. Lagao sam o tome zašto sam stvarno na terapiji.

3. Zataškavam negativne detalje.

4. Rekao sam da sam napravio domaću zadaću s terapije, ali…

5. Preskočio sam pričati o nezdravim obrascima odnosa.

6. Nisam iskreno rekao koliko je loše moje stanje.

7. Izbjegavao sam tešku priču iz svoje prošlosti.

8. Stalno sam preskakao važne stvari.

9. Izbjegavao sam govoriti o svojim suicidalnim mislima.

10. Pokušao sam zvučati kao da stvari nisu tako loše. (Wondermind)