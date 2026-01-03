Ne zvuči previše utješno

Godina 2026. donosi izazove u EU s proširenjem eurozone, ETIAS-om i migracijskom politikom. Svijet čeka niz izbora – od Libije, Brazila i Izraela do Mađarske i Slovenije. Oružani sukobi u Ukrajini, Bliskom istoku i Africi neće stati, dok AI ulazi u operativnu fazu s robotima, agentima i hibridnom infrastrukturom. Privatni svemirski programi jačaju, s Artemis 2 i Haven-1, a tehnološki napredak postaje teško pratiti. Politika, ratovi i inovacije čine 2026. ubrzanom i nepreglednom godinom. Višeslav Raos za tportal