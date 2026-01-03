Ne zvuči previše utješno
2026. bez iluzija: AI liječnici, napuhani baloni i more koje još uvijek spašavamo u zadnji čas
Godina u koju smo ušli donosi nastavak tehnološkog i znanstvenog ubrzanja, ali i ozbiljne rizike. Stručnjaci za Index upozoravaju na pseudoznanstvene zdravstvene trendove, moguće pucanje financijskih mjehura (posebno AI dionica) i rast automatiziranih financijskih odluka. U znanosti se očekuju iskoraci u ranoj dijagnostici, personaliziranoj terapiji raka, primjeni umjetne inteligencije u medicini i velikim svemirskim eksperimentima. Istodobno, Hrvatsku čeka težak zadatak zaštite Jadrana, dok kritičko razmišljanje i financijska pismenost postaju nužni alati preživljavanja u digitalnoj ekonomiji. Index