2026. bez iluzija: AI liječnici, napuhani baloni i more koje još uvijek spašavamo u zadnji čas - Monitor.hr
Danas (08:00)

Ne zvuči previše utješno

2026. bez iluzija: AI liječnici, napuhani baloni i more koje još uvijek spašavamo u zadnji čas

Godina u koju smo ušli donosi nastavak tehnološkog i znanstvenog ubrzanja, ali i ozbiljne rizike. Stručnjaci za Index upozoravaju na pseudoznanstvene zdravstvene trendove, moguće pucanje financijskih mjehura (posebno AI dionica) i rast automatiziranih financijskih odluka. U znanosti se očekuju iskoraci u ranoj dijagnostici, personaliziranoj terapiji raka, primjeni umjetne inteligencije u medicini i velikim svemirskim eksperimentima. Istodobno, Hrvatsku čeka težak zadatak zaštite Jadrana, dok kritičko razmišljanje i financijska pismenost postaju nužni alati preživljavanja u digitalnoj ekonomiji. Index


Slične vijesti

Danas (07:00)

Što imaju zajedničko AI, političari i rakete?

Višeslav Raos: Nova godina bit će još kaotičnija, nepreglednija i ubrzanija – od ratova, izbora do svemirske utrke

Godina 2026. donosi izazove u EU s proširenjem eurozone, ETIAS-om i migracijskom politikom. Svijet čeka niz izbora – od Libije, Brazila i Izraela do Mađarske i Slovenije. Oružani sukobi u Ukrajini, Bliskom istoku i Africi neće stati, dok AI ulazi u operativnu fazu s robotima, agentima i hibridnom infrastrukturom. Privatni svemirski programi jačaju, s Artemis 2 i Haven-1, a tehnološki napredak postaje teško pratiti. Politika, ratovi i inovacije čine 2026. ubrzanom i nepreglednom godinom. Višeslav Raos za tportal

Srijeda (15:30)

Oni su ispred svog vremena

Neke zemlje već ušle u Novu 2026. godinu, proslava u Novom Zelandu i Australiji


Na Indexu prate dočeke diljem svijeta:

Pacifik i Australija

  • 13:00 (31. 12.) – UTC+12, npr. Fidži, dio ruskog Dalekog istoka (ovisno o zoni)
  • 14:00 (31. 12.) – UTC+11, istočna Australija (Sydney/Melbourne/Canberra u ljetnom računanju)

Azija

  • 16:00 (31. 12.) – UTC+9, Japan, Koreja.
  • 17:00 (31. 12.) – UTC+8, Kina, Singapur, Hong Kong.
  • 19:30 (31. 12.) – UTC+5:30, Indija

Bliski istok i Europa

  • 21:00 (31. 12.) – UTC+4, npr. Ujedinjeni Arapski Emirati.
  • 22:00 (31. 12.) – UTC+3, npr. Moskva.
  • 00:00 (1. 1.) – Hrvatska i veći dio srednje Europe (naša ponoć).
  • 01:00 (1. 1.) – UTC+0, Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal.