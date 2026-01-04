Kvote su otvorene, razum je na pauzi

Portal Politico predviđa 2026. kao godinu visokog političkog i financijskog rizika: Trump možda pokušava okončati rat u Ukrajini, ali Putin ima razloge za odugovlačenje; tržišta obveznica mogla bi srušiti vlade s lošim javnim financijama; Netanyahu bi još jednom mogao politički preživjeti; Orbán se suočava s najtežim izborima u desetljeću; prijeti kriza “bankarstva u sjeni”; a u SAD-u demokrati su favoriti za osvajanje Zastupničkog doma, dok republikanci vjerojatno zadržavaju Senat. Godina u kojoj politika sve više nalikuje klađenju. N1