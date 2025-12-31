Oni su ispred svog vremena

Neke zemlje već ušle u Novu 2026. godinu, proslava u Novom Zelandu i Australiji - Monitor.hr
Neke zemlje već ušle u Novu 2026. godinu, proslava u Novom Zelandu i Australiji


Na Indexu prate dočeke diljem svijeta:

Pacifik i Australija

  • 13:00 (31. 12.) – UTC+12, npr. Fidži, dio ruskog Dalekog istoka (ovisno o zoni)
  • 14:00 (31. 12.) – UTC+11, istočna Australija (Sydney/Melbourne/Canberra u ljetnom računanju)

Azija

  • 16:00 (31. 12.) – UTC+9, Japan, Koreja.
  • 17:00 (31. 12.) – UTC+8, Kina, Singapur, Hong Kong.
  • 19:30 (31. 12.) – UTC+5:30, Indija

Bliski istok i Europa

  • 21:00 (31. 12.) – UTC+4, npr. Ujedinjeni Arapski Emirati.
  • 22:00 (31. 12.) – UTC+3, npr. Moskva.
  • 00:00 (1. 1.) – Hrvatska i veći dio srednje Europe (naša ponoć).
  • 01:00 (1. 1.) – UTC+0, Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal.

