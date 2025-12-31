Danas (14:30)
Oni su ispred svog vremena
Neke zemlje već ušle u Novu 2026. godinu, proslava u Novom Zelandu i Australiji
Happy New Year New Zealand!
Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower.
December 31, 2025
Na Indexu prate dočeke diljem svijeta:
Pacifik i Australija
- 13:00 (31. 12.) – UTC+12, npr. Fidži, dio ruskog Dalekog istoka (ovisno o zoni)
- 14:00 (31. 12.) – UTC+11, istočna Australija (Sydney/Melbourne/Canberra u ljetnom računanju)
Azija
- 16:00 (31. 12.) – UTC+9, Japan, Koreja.
- 17:00 (31. 12.) – UTC+8, Kina, Singapur, Hong Kong.
- 19:30 (31. 12.) – UTC+5:30, Indija
Bliski istok i Europa
- 21:00 (31. 12.) – UTC+4, npr. Ujedinjeni Arapski Emirati.
- 22:00 (31. 12.) – UTC+3, npr. Moskva.
- 00:00 (1. 1.) – Hrvatska i veći dio srednje Europe (naša ponoć).
- 01:00 (1. 1.) – UTC+0, Ujedinjeno Kraljevstvo, Portugal.