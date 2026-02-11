Kriv za sve, osim za ono što je stvarno napisao

Povodom 250. obljetnice Bogatstva naroda tekst na Arhiv analitici podsjeća na širinu škotskog prosvjetiteljstva i stvarne ideje Adama Smitha, danas često svedene na karikaturu „nevidljive ruke“. Autor pokazuje da je Smith bio dosljedan kritičar ropstva, merkantilizma i imperijalizma te da se njegovo ekonomsko djelo ne može odvojiti od Teorije moralnih osjećaja. U vremenu novog neo-merkantilizma i imperijalnih politika, Smith ostaje relevantan kao prvi ekonomist moderne ere i trajni izazov površnim tumačenjima liberalizma. Velimir Šonje za Ekonomski lab.