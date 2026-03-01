Škrti Škot ili vizionar?

https://arhivanalitika.hr/blog/250-godina-bogatstva-naroda-adam-smith-ekonomist/

Povodom 250. obljetnice “Bogatstva naroda”, Velimir Šonje u drugom tekstu za Ekonomski lab redefinira Adama Smitha kao prvog ekonomista moderne ere. Smithov model počiva na sprezi kapitala, podjele rada i slobodne razmjene, koja prirodno potiče produktivnost i rast standarda. Nasuprot uvriježenim zabludama, Smith nije bio tek zagovornik laissez-fairea, već je oštro kritizirao monopole i merkantilizam kao “opresiju bogatih”. Dok je Marx iz Smithovih teza izveo distopiju o propasti, moderna ekonomija na njegovim temeljima gradi sustav opće ravnoteže. Smithov fokus na ljudsku sklonost razmjeni i danas ostaje ključ za razumijevanje globalnog napretka.