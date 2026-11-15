Minglanje po zimi
Advent u Zagrebu: Nove lokacije, koncerti i kulturna događanja
Ovogodišnji Advent Zagreb održavat će se od 28. studenoga 2026. do 7. siječnja 2027., a otvara se paljenjem prve svijeće na Manduševcu, Ledenog parka i lampica na Zrinjevcu. Program donosi 18 gastro i mingle zona, novu lokaciju na Marulićevom trgu sa svjetlosnim instalacijama, preko 80 koncerata te bogatu kulturnu ponudu, uključujući prijenos Orašara ispred HNK i ponovno otvaranje Umjetničkog paviljona. Grad u uređenje ulaže više od milijun eura, dok od 169 kućica očekuje 524 tisuće eura prihoda. Zbog 80 posto popunjenosti smještaja preporučuje se korištenje javnog prijevoza, a odluka o ograničenju cijena bit će poznata uskoro. HRT