Paljenjem prve adventske svijeće počeo Advent u Zagrebu - Monitor.hr
Danas (22:30)

Lampice, fritule i luksuzni hotdogovi - Advent ili high-end street food festival?

Paljenjem prve adventske svijeće počeo Advent u Zagrebu

  • Otvoren je i Ledeni park izvedbom Orašara, uz hrvatske i južnoafričke klizače, a na Zrinjevcu su upaljene tisuće lampica. Centar grada krase ukrasi i manifestacije: Čarobni Božić na Cvjetnom, Layers of Zagreb na Masarykovoj, instalacije na Oktogonu i Europskom trgu te 10-metarski bor. Na Gornjem gradu odvija se sedam glazbenih festivala, Tunel Grič krasi instalacija Zvone zvona, a vraćeni su Mjesečev vrt i Advent Cafe de Matoš, dok Fooling Around i Fuliranje upotpunjuju ponudu. Index, Večernji… Upaljeno 25.000 lampica na Zrinjevcu (Index)
  • Kuhano vino stoji od 4 eura, fritule od 4 do 5,50 eura, a specijalne verzije i germknedle dosežu i do 15 eura. Hotdogovi, bao bunovi, gulaši i sendviči kreću se između 4 i 13,5 eura, dok Fuliranje na Strossmayeru nudi egzotične i skuplje opcije poput trica paprikice za 15 eura ili Pigrrolla za 13 eura. Unatoč visokim cijenama, kućice su posjećene, a mirisi i blagdanska atmosfera privlače posjetitelje. Index

Slične vijesti

Danas (10:00)

Fritule 5 eura, germknedle 15 — blagdanski duh dolazi gratis

Advent u Zagrebu: poznate lokacije, poznate cijene i povratak “dubai” specijala

Zagrebački Advent otvara se danas uz paljenje svijeće na Trgu bana Jelačića, otvorenje Ledenog parka i lampice na Zrinjevcu. Hrana je cjenovno uglavnom kao lani: fritule od 5 eura, kuhano vino 4, “dubai” germknedle do 15 eura. Hit bi mogle biti slastice u obliku realističnog voća. Advent se odvija na poznatim lokacijama u centru i kvartovima, uključujući Zrinjevac, Tomislavac, Europski trg i Kvatrić. Grad preporučuje posjetiteljima parkiranje na rubnim zonama i dolazak javnim prijevozom kako bi se izbjegle gužve. Jutarnji

Utorak (09:00)

Sezona kobasica, fritula, kuhanog vina i prometnih gužvi je pred vratima

Zagreb se lagano sprema za Advent: centar grada polako oblači blagdansko ruho

U centru Zagreba već se postavljaju blagdanski ukrasi, adventske kućice i veliki bor na Trgu bana Jelačića. Advent u Zagrebu 2025. službeno počinje 29. studenoga i traje do 7. siječnja 2026., uz “zagrijavanje” od 26. do 28. studenoga s manjim programima. Glavne lokacije ostaju Jelačićev trg, Europski trg, Ulica Augusta Cesarca i dio Strossmayerova šetališta, uz širenje na kvartove. Posjetitelje očekuju klizališta, koncerti, gastronomska ponuda i tradicionalni blagdanski ambijent zbog kojeg se Zagreb ističe među europskim adventskim destinacijama. Index Na većini lokacija već su postavljene i kućice, koje su na Trgu Jelačića ove godine u tamno zelenoj boji (što se ne sviđa svima) Zagreb info

  • Zagreb za ovogodišnji Advent uvodi tri velike umjetničke novosti: glazbenu instalaciju Zvone zvona u tunelu Grič, Šekoranjinu instalaciju Prvi snijeg s desetmetarskim borom u Oktogonu te Soviljinu skulpturu Geometrija tišine u lapidariju, uz izložbu luksuzne ogrlice u Etnografskom muzeju. Grad će imati brojne dodatne adventske lokacije, više od 90 koncerata i poseban Advent Run. Bit će božićni tramvaji, kočija Djeda Božićnjaka i popusti na HŽPP-u. Tomašević najavljuje kampanju protiv taksi prevara i poziva građane na korištenje javnog prijevoz (Index)
09.12.2024. (20:00)

Da ti prisjednu fritule

Ekonomist: Siromašniji trebaju otići na Advent u neki drugi grad, ne u centar Zagreba

Najveća atrakcija što se tiče hrane postale su Dubai fritule – iako koštaju 11.10 eura, za njih se od prvog dana čeka u redu. I nema u tome ništa loše – kažu psiholozi. No, mnogi se žale na previsoke cijene za obične kobasice i fritule. Međutim, iz Udruge Glas poduzetnika kažu kako živimo u tržišnoj ekonomiji i ako su cijene visoke, to znači da ima onih koji si to mogu priuštiti: Mi smo turistička zemlja i ovo je vrijeme kada nam dolaze jako bogati turisti, pa samim time, ako se bavite ugostiteljskom djelatnošću, prirodno je da ćete podići cijene. Njih ne prilagođavate umirovljenicima, nego bogatim turistima i bogatim građanima. Tko je siromašniji, treba otići na Advent u neki drugi grad, a ne u centar Zagreba, kaže Boris Podobnik za RTL Danas. Index

22.12.2021. (13:00)

Miriše na Božić

Dežulović: Živio komunizam!

Turistička zajednica Grada Zagreba izdala je brošuru s adventskim programima u gradu, ponudivši posjetiteljima – odmah ispod “Božićne čarolije Adventa” – i jedinstvenu turističku turu “Walk with Tito”. Kao da je s Marxa pao, kao da nekoliko trenutaka ranije nije i sam oglasio opću uzbunu zbog državnog udara i komunističke okupacije Zagreba, tupo se odjednom Peternel čudi i iščuđava zašto nema adventskog klizanja na Tomislavovom trgu i zašto se ugostiteljima i taksistima oduzima zarada. Ne znam što je očekivao od komunista? Božićnu ledenu bajku i adventski poduzetnički inkubator na Zrinjevcu?! – piše Boris Dežulović. N1

01.10.2021. (22:30)

Novo zagrebačko vodstvo raspisalo natječaj za adventske kućice

Adventske kućice koje se daju u najam podijeljene su na one za ‘ugostiteljstvo-slastice’ i one za ‘prigodnu prodaju’, a navode se lokacije, površina kućica te naknade po metru kvadratnom. Najskuplji najam plaćat će oni koji žele imati kućice na Trgu Bana Josipa Jelačića i u Gajevoj ulici. Objavom natječaja prekida se dosadašnja praksa koja je dovela do malverzacija s davanjem kućica u najam. Telegram

06.12.2020. (22:30)

I Grinchevima nedostaje vašar

Pavica Knezović Belan: Teška srca priznajem – nedostaje mi Advent, taj zagrebački vašar koji sam tako samouvjereno prezirala

A meni je teško priznati što meni ove zime neobično nedostaje. Onaj vašar od zagrebačkog Adventa kojeg sam tako samouvjereno zadnjih godina prezirala. Što bih sve dala za šarene žaruljice, lažno pitoreskne kućice i gužvu u centru. Bilo što, samo da sakrije ovo depresivno sivilo koje nas okružuje. Dok planiram i sanjarim kako ću sljedećeg lipnja na Jarunu, zagrljena s mužem, od sreće vrištati kada Beck na INmusicu počne svirati omiljenu nam – “Debru”. Možda? Piše Pavica Knezović Belan za Jutarnji list

25.11.2020. (10:30)

Bez mirisa kobasa

Advent u Zagrebu održat će se bez kućica i klizališta, koncerti s balkona

Zagrebački advent će se ipak održati, ali bez klizališta i spornih kućica s hranom i pićem. Umjesto njih ugostitelji će u svojim lokalima nuditi hranu za van. Osmišljen je virtualni program koji će se moći vidjeti kroz ekrane mobitela, a koncerti će se održavati s božićnih balkona u Tkalči, galeriji Lav i s balkona Hrvatskog narodnog kazališta. 24sata

10.11.2020. (21:30)

Čekanje virusa

Advent u Zagrebu počinje 28. studenoga pod epidemiološkim mjerama

Gradska turistička zajednica pod sloganom “Osjetite svjetlost” pripremila je tri nova projekta – prvi je Svjetlost Zagreba za koji Turistička zajednica poziva Zagrepčane da okite svoje prozore; drugi projekt je šetnja kroz zagrebačke crkve i njihove jaslice; treći projekt je Proširena stvarnost na preko 20 lokacija. U planu je 10 koncearata duhovne i prigodne glazbe, klizališta na Tomislavcu neće biti, barakice s kobasicama i vinom ostaju. RTL

22.10.2020. (17:30)

EpideMilan

Strasbourg odustao od Adventa, Bandić ne: U iduća dva tjedna smanjit će se broj zaraženih

“Ne može to beskonačno rasti. Očekujem za dva tjedna blagi pad, neće to biti naglo, ali očekujemo pad broja zaraženih” – rekao je zagrebački gradonačelnik govoreći o mogućem Adventu u Zagrebu. Ako ga bude, bit će izbačeno polovica lokacija, a tamo gdje su terase ugostitelja neće biti kućica. Strasbourg je odustao od adventskog sajma (Telegram).