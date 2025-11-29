Fritule 5 eura, germknedle 15 — blagdanski duh dolazi gratis
Advent u Zagrebu: poznate lokacije, poznate cijene i povratak “dubai” specijala
Zagrebački Advent otvara se danas uz paljenje svijeće na Trgu bana Jelačića, otvorenje Ledenog parka i lampice na Zrinjevcu. Hrana je cjenovno uglavnom kao lani: fritule od 5 eura, kuhano vino 4, “dubai” germknedle do 15 eura. Hit bi mogle biti slastice u obliku realističnog voća. Advent se odvija na poznatim lokacijama u centru i kvartovima, uključujući Zrinjevac, Tomislavac, Europski trg i Kvatrić. Grad preporučuje posjetiteljima parkiranje na rubnim zonama i dolazak javnim prijevozom kako bi se izbjegle gužve. Jutarnji