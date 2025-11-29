Fritule 5 eura, germknedle 15 — blagdanski duh dolazi gratis

Najveća atrakcija što se tiče hrane postale su Dubai fritule – iako koštaju 11.10 eura, za njih se od prvog dana čeka u redu. I nema u tome ništa loše – kažu psiholozi. No, mnogi se žale na previsoke cijene za obične kobasice i fritule. Međutim, iz Udruge Glas poduzetnika kažu kako živimo u tržišnoj ekonomiji i ako su cijene visoke, to znači da ima onih koji si to mogu priuštiti: Mi smo turistička zemlja i ovo je vrijeme kada nam dolaze jako bogati turisti, pa samim time, ako se bavite ugostiteljskom djelatnošću, prirodno je da ćete podići cijene. Njih ne prilagođavate umirovljenicima, nego bogatim turistima i bogatim građanima. Tko je siromašniji, treba otići na Advent u neki drugi grad, a ne u centar Zagreba, kaže Boris Podobnik za RTL Danas. Index