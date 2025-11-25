Sezona kobasica, fritula, kuhanog vina i prometnih gužvi je pred vratima
Zagreb se lagano sprema za Advent: centar grada polako oblači blagdansko ruho
U centru Zagreba već se postavljaju blagdanski ukrasi, adventske kućice i veliki bor na Trgu bana Jelačića. Advent u Zagrebu 2025. službeno počinje 29. studenoga i traje do 7. siječnja 2026., uz “zagrijavanje” od 26. do 28. studenoga s manjim programima. Glavne lokacije ostaju Jelačićev trg, Europski trg, Ulica Augusta Cesarca i dio Strossmayerova šetališta, uz širenje na kvartove. Posjetitelje očekuju klizališta, koncerti, gastronomska ponuda i tradicionalni blagdanski ambijent zbog kojeg se Zagreb ističe među europskim adventskim destinacijama. Index Na većini lokacija već su postavljene i kućice, koje su na Trgu Jelačića ove godine u tamno zelenoj boji (što se ne sviđa svima) Zagreb info
- Zagreb za ovogodišnji Advent uvodi tri velike umjetničke novosti: glazbenu instalaciju Zvone zvona u tunelu Grič, Šekoranjinu instalaciju Prvi snijeg s desetmetarskim borom u Oktogonu te Soviljinu skulpturu Geometrija tišine u lapidariju, uz izložbu luksuzne ogrlice u Etnografskom muzeju. Grad će imati brojne dodatne adventske lokacije, više od 90 koncerata i poseban Advent Run. Bit će božićni tramvaji, kočija Djeda Božićnjaka i popusti na HŽPP-u. Tomašević najavljuje kampanju protiv taksi prevara i poziva građane na korištenje javnog prijevoz (Index)