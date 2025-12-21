Kućice pune, hoteli još puniji (a za srca, to jedino ne znamo)
Advent u Zagrebu među najpopularnijim božićnim sajmovima svijeta
Ovogodišnji Advent u Zagrebu bilježi izniman interes turista, s popunjenošću smještaja iznad 90 posto tijekom prvih vikenda. Oko 140 adventskih kućica gradu bi trebalo donijeti oko pola milijuna eura prihoda. Zagreb je ponovno uvršten među najpoznatije božićne sajmove svijeta, uz gradove poput Beča i Praga, a pohvale su stigle i od CNN-a, Forbesa i drugih svjetskih medija. Dodatni poticaj dolascima daju “city break” programi i nova gastro-ponuda Croatia Airlinesa. Nacional