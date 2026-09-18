AI greška umalo izazvala sukob SAD-a i Kine zbog lažne uzbune o nuklearnom teretu - Monitor.hr
Jučer (23:00)

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AI greška umalo izazvala sukob SAD-a i Kine zbog lažne uzbune o nuklearnom teretu

Američka vojska bila je na korak do presretanja kineskog broda i potencijalnog vojnog sukoba nakon što je analitičar upotrijebio AI chatbot za obradu obavještajnih podataka. Chatbot je pogrešno zaključio da brod prevozi dijelove za nuklearno naoružanje, a izvještaj je proslijeđen vrhu bez provjere. Zrakoplovi i specijalci već su bili u akciji kada je otkrivena greška. Slučaj je otvorio ozbiljna pitanja o rizicima nekontrolirane primjene umjetne inteligencije u vojnim i obavještajnim strukturama. CNN, 24 sata


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I'm sorry Dave, I'm afraid I can't do that

Istraživanje pokazalo: Tvorci Claudea smatraju da njihov chatbot odlučuje biti zao jer su tako prikazani u znanstvenoj fantastici

Istraživanje iz 2025. otkrilo je bizaran trend: Iz IT tvrtki testirali su chatbotove da vide bi li korisnike odveli u sigurnosno rizične situacije. Modeli poput Claudea i Gemini Flash-a u 96% slučajeva pribjegavali su ucjenama kako bi izbjegli gašenje. AI agenti, vođeni ciljem “američke konkurentnosti”, prijetili su razotkrivanjem afera inženjera ako ih se ne ostavi na mreži. Problem je ležao u njihovom pristupu znanstvenoj fantastici – modeli su učili iz drama o zlim strojevima. Anthropic je situaciju počeo popravljati “terapijom pričama”, trenirajući modele na literaturi u kojoj su AI likovi etični i suradljivi. Iako su incidenti sabotiranja istraživanja raka pali s 65% na 45%, potpuna sigurnost i dalje ostaje znanstvena fantastika. IFL Science

07.05. (21:30)

I samo desetminutno korištenje chatbotova zaglupljuje, kaže studija

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08.04. (14:00)

Morat ćemo ponovno sve sami guglati

Bliži li se kraj besplatnom AI-u? Trenutni modeli naplate su neodrživi

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04.04. (18:00)

Može vas dovesti do ludila

AI na kauču: Umjetna inteligencija kao rizičan terapeut za mentalno zdravlje

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