Zato provjeri prije nego što napraviš copy/paste

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AI greška umalo izazvala sukob SAD-a i Kine zbog lažne uzbune o nuklearnom teretu
Američka vojska bila je na korak do presretanja kineskog broda i potencijalnog vojnog sukoba nakon što je analitičar upotrijebio AI chatbot za obradu obavještajnih podataka. Chatbot je pogrešno zaključio da brod prevozi dijelove za nuklearno naoružanje, a izvještaj je proslijeđen vrhu bez provjere. Zrakoplovi i specijalci već su bili u akciji kada je otkrivena greška. Slučaj je otvorio ozbiljna pitanja o rizicima nekontrolirane primjene umjetne inteligencije u vojnim i obavještajnim strukturama. CNN, 24 sata