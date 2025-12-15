Ista boca, druga porezna filozofija
Alkohol je najskuplji u nordijskim zemljama, Irskoj i Turskoj, najjeftiniji u Italiji, Njemačkoj i Austriji
Na alkoholna pića Europljani od svakih sto eura koje potroše na robu i usluge na alkohol u prosjeku potroše euro i pol. Prosjek EU postavljen je na 100, pa ako ta košarica košta 100 eura na razini EU, indeks pokazuje koliko bi koštala u svakoj zemlji. Na Islandu ljudi plaćaju 285 eura za pića koja u EU u prosjeku koštaju 100 eura. To je 185 posto iznad prosjeka EU. Hrvatska je sa 126 eura iznad europskog prosjeka, na 12. mjestu. U Italiji iznosi samo 84 eura (16 posto ispod prosjeka EU). Cijene alkohola u Njemačkoj iznose 87 eura, a u Austriji 90 eura. Poslovni