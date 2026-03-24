Noćas će biti trinken, svi će piti viski iz moje cipele

Pijenje iz cipele, poznato i kao "shoey", tradicija je koja spaja dekadenciju i vojnički inat. Korijene vuče iz ruskog baleta 19. stoljeća i francuskih kabarea, gdje su obožavatelji pili šampanjac iz cipela diva u znak divljenja. S druge strane, njemačke legende govore o generalima i vojnicima koji su pili iz čizama za sreću, što je izrodilo popularne staklene čizme za pivo. Danas su običaj oživjeli sportaši, poput F1 vozača Daniela Ricciarda, pretvorivši ga u globalni simbol proslave pobjede. Iako nehigijenski, ovaj čin ostaje upečatljiv izraz trijumfa i poštovanja.