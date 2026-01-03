Kap je dovoljna da prelije čašu
Suhi siječanj: Od alkoholizma nema izlječenja, već postoji samo trajna apstinencija
Hrvatski liječnici pokrenuli su inicijativu „Suhi siječanj“, potičući dobrovoljno odricanje od alkohola kao prvi korak prema zdravijem životu. Iskustva liječenih alkoholičara pokazuju da je odluka o prestanku pijenja najteža, a prva godina apstinencije najkritičnija. Klub liječenih alkoholičara Bjelovar, koji djeluje već 60 godina, pruža kontinuiranu podršku oboljelima i njihovim obiteljima te radi na prevenciji među mladima. Alkoholizam se ne liječi – održava se trajnom apstinencijom, uz podršku zajednice i otvoren razgovor. HRT