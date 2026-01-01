Homo alcoholicus
Svake se godine u prosjeku troši između 16 i 18 milijuna litara žestokih pića
Dnevno, dakle, strusimo oko 48.000 litara žestice. To je 0,014 litara žestokog svaki dan. Najviše se pije rakija, slijede gin, viski i votka. Dok je konzumacija vina nešto u padu, isto se ne može reći za pivu – Hrvati godišnje struse 79 litara piva po glavi, najviše među ex-Yu državama. Europski statističari pak kažu kako se godišnje u Hrvatskoj popije ukupno blizu 300 milijuna litara piva. Alkohol, iako štetan u velikim količinama, još je od najranijih stadija evolucije čovjeka utjecao na kreativnost te razvoj jezika, umjetnosti, religije, društvenih veza. Konzumiranje alkohola, dakle, nema jednoznačnu i nikako samo negativnu ulogu kroz povijest. Sklonost čovjeka prema alkoholu, pretpostavljaju u National geographic, evolucijski je napredak u odnosu na životinje. Danica