Svake se godine u prosjeku troši između 16 i 18 milijuna litara žestokih pića - Monitor.hr
Danas (15:00)

Homo alcoholicus

Svake se godine u prosjeku troši između 16 i 18 milijuna litara žestokih pića

Dnevno, dakle, strusimo oko 48.000 litara žestice. To je 0,014 litara žestokog svaki dan. Najviše se pije rakija, slijede gin, viski i votka. Dok je konzumacija vina nešto u padu, isto se ne može reći za pivu – Hrvati godišnje struse 79 litara piva po glavi, najviše među ex-Yu državama. Europski statističari pak kažu kako se godišnje u Hrvatskoj popije ukupno blizu 300 milijuna litara piva. Alkohol, iako štetan u velikim količinama, još je od najranijih stadija evolucije čovjeka utjecao na kreativnost te razvoj jezika, umjetnosti, religije, društvenih veza. Konzumiranje alkohola, dakle, nema jednoznačnu i nikako samo negativnu ulogu kroz povijest. Sklonost čovjeka prema alkoholu, pretpostavljaju u National geographic, evolucijski je napredak u odnosu na životinje. Danica


Slične vijesti

20.12.2025. (23:00)

Ak sam i pila, za svoje sam pila

Zašto alkohol jače djeluje na žene: biologija, mozak i metabolizam

Razlozi uključuju manju tjelesnu masu, drukčiju tjelesnu strukturu, nižu količinu enzima ADH te bržu apsorpciju alkohola u krv. Zbog toga žene češće imaju višu razinu alkohola u krvi pri istoj količini pića. Mozak kod žena također jače reagira na ugodne učinke alkohola, a put od konzumacije do ovisnosti često je kraći, fenomen poznat kao „teleskopiranje“. Hormoni također igraju ulogu. Estradiol, najaktivniji estrogen i proizvode ga jajnici, pojačava izlučivanje dopamina u mozgu. Alkohol indirektno pojačava dopamin, a estradiol pojačava njegov učinak. DW

15.12.2025. (09:00)

Ista boca, druga porezna filozofija

Alkohol je najskuplji u nordijskim zemljama, Irskoj i Turskoj, najjeftiniji u Italiji, Njemačkoj i Austriji

Na alkoholna pića Europljani od svakih sto eura koje potroše na robu i usluge na alkohol u prosjeku potroše euro i pol. Prosjek EU postavljen je na 100, pa ako ta košarica košta 100 eura na razini EU, indeks pokazuje koliko bi koštala u svakoj zemlji. Na Islandu ljudi plaćaju 285 eura za pića koja u EU u prosjeku koštaju 100 eura. To je 185 posto iznad prosjeka EU. Hrvatska je sa 126 eura iznad europskog prosjeka, na 12. mjestu. U Italiji iznosi samo 84 eura (16 posto ispod prosjeka EU). Cijene alkohola u Njemačkoj iznose 87 eura, a u Austriji 90 eura. Poslovni

17.11.2025. (17:00)

Pije se, može se

Ogroman rast: dnevno se u prosjeku prodaje 50.000 litara žestice

Prodaja alkoholnih pića u hrvatskim trgovačkim lancima količinski je porasla 10 posto u prvih devet mjeseci ove godine, pokazuju podaci NIQ-a. Istodobno pada prodaja piva, vina, mlijeka i kave. Najveći vrijednosni udio drže gorki likeri (31%), slijedi viski (13%) i obični likeri (10%), predvođeni brendovima Badel 1862, Maraska i Pernod Ricard. Euromonitor procjenjuje da će se ove godine u maloprodaji prodati 18,3 milijuna litara žestice, odnosno oko 50.000 litara dnevno, uz rast potrošnje likera i viskija. Ja trgovac, Danica

01.11.2025. (20:00)

Od košulje do šanka — i nazad u rezervoar

Kako od papira napraviti gorivo: kineski recept za bioetanol

Stara anegdota o kemičaru koji je „pojeo“ svoju košulju vodi do moderne biotehnologije: pretvaranja celuloze u etanol. Kineski znanstvenici pronašli su učinkovit način prerade otpadnog papira u gorivo. Papir se prvo kuha u vreloj vodi kako bi se odstranili lignin i hemiceluloza, zatim se uz pomoć enzima i kvasca celuloza razgrađuje u glukozu, a glukoza fermentira u etanol. Proces daje do 440 grama etanola po kilogramu papira, što otvara mogućnost da stari papir postane vrijedan izvor bioetanola. Nenad Raos za Bug

18.09.2025. (22:00)

Zahvalite precima na mamurluku

Čimpanze u divljini svakodnevno konzumiraju alkohol u količini koja odgovara otprilike pola litre piva

Istraživači su došli do prvih procjena dnevnog unosa alkohola divljih čimpanza nakon mjerenja razine etanola u voću koje majmuni skupljaju s tla u nacionalnim parkovima Kibale u Ugandi i Taï u Obali Bjelokosti, piše The Guardian. Pokazalo se da majmuni posebno vole smokve, koje su imale neke od najviših zabilježenih razina alkohola. Jedan od istraživača vjeruje da konzumacija alkohola kod čimpanza podupire njegovu hipotezu o “pijanom majmunu”. Ona pretpostavlja da ljudska sklonost piću potječe od potrebe naših primatskih predaka za energetski bogatim, zrelim i fermentiranim voćem. Index

09.09.2025. (10:00)

Bliži se kraj smjene, gasi frižider

Gradovi i općine bi mogli odlučivati hoće li trgovine smjeti prodavati rashlađena alkoholna pića

U praksi bi to vjerojatno izgledalo da se ne bi mogla uzimati pića iz hladnjaka i rashladnih vitrina, a u Ministarstvu ovo vide kao nešto blažu varijantu od potpune zabrane alkohola u večernjim satima, a smatraju da bi se time riješio problem alkoholiziranih ljudi koji remete javni red i mir na ulicama, na što se posebno snažno od prošlog ljeta žale u Splitu, ali i u još nekim turističkim destinacijama na obali. Upravo to iz Ministarstva navode kao glavnu svrhu donošenja zabrane prodaje rashlađenih alkoholnih pića. “Želimo omogućiti lokalnoj i regionalnoj upravi da oni donose odluke, no po jasnim zakonskim odredbama koje ćemo definirati. Plan je da uključimo gradonačelnike i načelnike u izradu zakona“, govore izvori iz Ministarstva gospodarstva za Index.

27.06.2025. (01:00)

Četiri jahača

Duhan, alkohol, fosilna goriva i hrana uzrokuju najmanje trećinu smrtnih slučajeva diljem svijeta

U 2021. godini, 19 milijuna od ukupno 56 milijuna smrtnih slučajeva u svijetu bilo je povezano upravo s te četiri industrije. Duhan je na vrhu popisa kao najsmrtonosniji proizvod te je odgovoran za 16% svih smrti u 2021. godini (više od devet milijuna ljudi). Zbog konzumacije alkohola godišnje umire 2,44 milijuna ljudi. To je 4,3% svih smrtnih slučajeva. Prehrambeni rizici uzrokovali su 5,4% svih smrtnih slučajeva u svijetu, odnosno više od tri milijuna ljudi. Najviše smrti povezano je s prehranom bogatom solju i prerađenim mesom, osobito u Europi. Zagađenje zraka fosilnim gorivima uzrokovalo je oko 4,5 milijuna smrti u 2021., što čini između 5 i 8% svih globalnih smrtnih slučajeva. N1

14.06.2025. (22:00)

Kako su tinejdžeri zamijenili joint za džoging

Kako je Island stao na kraj ovisnosti mladih o alkoholu, pušenju i lakim drogama

Krajem 1990-ih Island je prednjačio u Europi po konzumaciji alkohola, cigareta i kanabisa među mladima. Danas je na suprotnom kraju ljestvice – zahvaljujući sustavnom, znanstveno utemeljenom pristupu poznatom kao Islandski model, koji mladima nudi zdrave alternative kroz sport, umjetnost i obiteljsku povezanost. Ključ uspjeha: uključivanje cijele zajednice, stalno praćenje podataka i dostupne aktivnosti za sve. Umjesto kazni, naglasak je na podršci i kvalitetnijem okruženju. Rezultati su dramatični – ali i održivi. Model se danas širi svijetom pod nazivom Planet Youth. Index

01.06.2025. (09:00)

Kako vas konobar za par centi prevari, a znanost to opravda

Zašto vino bolje paše kad je hladno (ili toplo)? Zato jer vara jezik

Kineski znanstvenici otkrili su da smjesa vode i alkohola mijenja strukturu ovisno o koncentraciji i temperaturi. Kod 31 % alkohola nastaje nova mrežasta struktura molekula, a povećanjem temperature raspadaju se klasteri vode, pojačavajući dojam jačine pića. Zato hladno vino „klizi“, dok toplo peče – ne samo zbog alkohola, već i zbog mikroskopske kemije. Hladnoća umrtvljuje okusne pupoljke, a molekularne promjene skrivaju oštrinu alkohola. Ukratko, temperatura nije samo stvar ukusa, nego i molekularne magije. Nenad Raos za Bug

17.05.2025. (13:00)

Kad se već opijaš, nek’ ti barem alge čuvaju želudac

Spirulina protiv rakije: kineski znanstvenici razvili zaštitu želuca od alkohola

Kineski znanstvenici razvili su novi pripravak za zaštitu želuca od alkohola, kombinirajući mikroalge Spirulina platensis, antioksidans resveratrol i bizmut-pektin. Ova plutajuća mješavina aktivira se prisutnošću alkohola i značajno smanjuje oštećenje želučane sluznice, pokazali su pokusi na svinjama. Uz zaštitu želuca, pripravak pozitivno djeluje i na jetru i pluća. Ipak, najbolji lijek ostaje – umjerenost u piću. Nenad Raos