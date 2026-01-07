Preskaču se runde kao nikad
Alkohol u Njemačkoj među najjeftinijima u EU, potrošnja polako pada
Alkoholna pića u Njemačkoj u listopadu 2025. bila su 14 posto jeftinija od prosjeka EU-a, skuplja su bila gotovo u svim susjednim zemljama, dok je Italija jedina s nižim cijenama. Najskuplji alkohol prodaje se u Finskoj, Norveškoj i na Islandu. Hrvatska se nalazi oko europskog prosjeka. Unatoč niskim cijenama, potrošnja alkohola u Njemačkoj blago opada: 2022. iznosila je 11,2 litre čistog alkohola po osobi. Popularnost “suhog siječnja” dodatno potiče umjerenije navike. DW