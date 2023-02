Afrički Che

PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, Afrička stranka za neovisnost Gvineje i Zelenortskih Otoka) osnovao je 1956. upravo Amílcar Cabral i do smrti rukovodio njome i upravljao svakim političkim i vojnim potezom koji će dovesti do nezavisnosti Gvineje Bisau, proglašene u rujnu 1973. godine, devet mjeseci nakon njegove smrti. Cabral se politički zalagao za razvoj međunarodne suradnje i očuvanje mira u svijetu, no preduvjet za promjene u Gvineji i na Zelenortskim Otocima bila je dekolonizacija, kako bi u slobodnoj i nezavisnoj državi društvo moglo preuzeti odgovornost za svoj razvoj. U siječnju 1963. Cabral je objavio rat Portugalu napadom na vojnu utvrdu Tite. Oružjem i opremom opskrbljivali su ga Sovjetski Savez, Kuba, Kina i Jugoslavija. Mnogi su oficiri i politički kadar bili obučavani u tim zemljama, što je dalo rezultate i u ideološkom pozicioniranju PAIGC-a, koji je sve više dolazio pod utjecaj socijalističkih zemalja… Novosti