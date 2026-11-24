Trilateralni susret Xi Jinpinga, Donalda Trumpa i Vladimira Putina na samitu APEC-a u Shenzhenu značajno se razlikuje od povijesne Jaltske konferencije iz 1945. godine. Boško Picula za tportal ističe kako se Rusija danas, unatoč srdačnom dočeku američkog predsjednika, nalazi u podređenom položaju te zapravo služi kao “asistent” u kinesko-američkim odnosima, svedena prvenstveno na svoj nuklearni arsenal, dok su SAD i Kina jedine istinske svjetske supersile prema gospodarskim, vojnim i trgovinskim pokazateljima.

Usvojena zajednička Deklaracija prema miru sadrži proturječnosti, ponajprije zbog protivljenja radu Međunarodnoga kaznenog suda i izostanka poziva na prekid ratnih sukoba, uključujući rat u Ukrajini. Kina i njezin predsjednik Xi Jinping izašli su kao glavni dobitnici ovog susreta, s obzirom na oslabljen međunarodni položaj Rusije te unutarnjopolitičke izazove s kojima se Trump suočava nakon poraza na kongresnim izborima.