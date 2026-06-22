I Tuđman je znao šta je bilo
Picula: Kako bi izgledala Hrvatska da partizani nisu pobijedili? Nesumnjivo nusporedivo gore
Hrvatska bi nadzorom ostala podijeljena između Njemačke i Italije koja je odlukom ustaškog poglavnika Ante Pavelića već dobila dobar dio hrvatske obale od Kvarnerskog zaljeva preko gotovo cijele Dalmacije do južnodalmatinskih otoka. Istra je ionako već bila talijanska. Dakle, ništa od turizma kakvog danas poznajemo u slučaju Hitlerove pobjede. Nijemci bi dolazili na odmor u Split – u Italiju. Pritom ne treba imati iluziju da bi pobjednici odustali od rasnog prekrajanja okupiranih i satelitskih zemalja. Nacističke rasne zakone i danas je moguće pročitati. Takvoj se viziji svijeta, među milijunima antifašista, suprotstavio i Franjo Tuđman, još kao tinejdžer. Hrvatska je onim što je započeto 22. lipnja 1941. kraj Drugog svjetskog rata završila kao dio pobjedničke strane koja se pritom teritorijalno proširila, od Savudrijske vale do Lastova, od Rijeke do Baranje. Boško Picula za tportal