"Zimmer frei" kao stanje uma
Analiza turističkih brojki razotkriva mit o nadmoći hrvatskog privatnog smještaja i upozorava na nužnost reformi
Narativ da je hrvatski privatni smještaj najbolje ocijenjen na Mediteranu i bolji od hotela temelji se na pogrešnoj interpretaciji statistike i mitu o stoljetnoj tradiciji. Dubinska analiza recenzija pokazuje da visoke ocjene dižu domaći i regionalni gosti, dok nas zapadna tržišta ocjenjuju slabije od Grčke, a podaci Eurostata otkrivaju ekstremnu sezonalnost. Inzistiranje na takvom modelu niske dodane vrijednosti koči nužne reforme, šteti vrhunskim hotelima, gastronomiji i vinarima te prijeti kaotičnim tržišnim slomom ako država ne provede najavljenu regulaciju i zaokret prema cjelogodišnjem, održivom turizmu. Plava kamenica