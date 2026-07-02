Nekome je dozlogrdio 'zimmer frei'
Sukob kontinenta i obale: Zašto su iznajmljivači postali nepoželjni i kako decentralizacija rješava problem
Mali turistički iznajmljivači prošli su put od spasitelja gospodarstva do nepoželjnih „rentijera“. Dok im se u socijalizmu i tranziciji toleriralo poslovanje zbog ključnog priljeva deviza, danas ih centralizirane zagrebačke elite optužuju za visoke cijene nekretnina, inflaciju i izbjegavanje poreza. Velimir Šonje za Ekonomski lab ističe da je obiteljski turizam legitiman oblik poduzetništva koji je spasio obalu od iseljavanja dok su se čekale državne strategije. Kao rješenje za probleme održivosti i poreznih napetosti predlaže radikalnu fiskalnu decentralizaciju – prepuštanje lokalnim zajednicama da same određuju poreze na nekretnine i dohodak te samostalno snose odgovornost za vlastiti razvoj.