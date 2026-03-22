Crveni tepih ili red za sistematski pregled?
Andrassy: Ne smijemo kritizirati supermršavost? Smijemo, ne smijemo glumiti da su krajnosti zdrave
Nije primjereno mršavim ženama govorit da nešto pojedu – možda jedu dovoljno, ali se ne uspijevaju udebljat – nije primjereno ni plus-sized ženama govorit da jedu manje jer možda imaju zdravstvene probleme zbog kojih ih kilogrami ne napuštaju, a možda jednostavno vole svoje viškove, ali ono što ovih dana gledamo na crvenom tepihu, ovog puta u domeni mršavosti, su krajnosti koje je nezdravo prešućivat. Demi Moore ne izgleda stunning, izgleda bolesno, Ariana Grande ne izgleda normalno i zdravo, nego zrelo za hospitalizaciju. Ovo nije ruganje, nego činjenično stanje – nekim je ljudima potrebna pomoć, ali to opet ne smijemo reć jer je na popisu zabranjenih ideja. Ne smijemo to reć, njihovo je pravo da budu mršave, a mediji glume da je defile kostura sasvim uobičajena, možda i pohvalna pojava – u teoriji je uobičajeno, kultura mršavosti je uvijek bila prisutna, ali ova je mršavost značajno mršavija od prijašnjih verzija. Andrea Andrassy za Miss7.