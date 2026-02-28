Odjel za teške zločine protiv "first world" problema
Andrea Andrassy bi kriminalizirala neuspjelu dostavu: “Vaš paket smo pokušali uručiti”… YOUR MOM! Niste pokušali! U zatvor!
Što mislite, koliko bi se brzo zaposlilo još djelatnika da direktorima zbog izostanka plaćene usluge prijeti novčana kazna ili zatvor? I što mislite, koliko bi firmi moglo i dalje uspješno poslovat da imaju tradiciju neispunjavanja obveza prema klijentu kao što ju imaju kurirske službe? Zatvor. “Dizajnerski namješten” – dizajner je Mojsije, što nije za zatvor, ali za zatvor bi trebalo bit kad u oglasu ne napišeš cijenu i kvadraturu. To su valjda osnove, ali nekima je draže da se ljudi iznenade kad nazovu. Za zatvor bi trebalo bit i kad netko prodaje stan u Zagrebu, a netko drugi se dosjeti spomenut da “za te novce u Slavoniji možeš…” Andrea Andrassy bi za Miss7 slala i printere u zatvor, roditelje s nemirnom djecom i bluetooth zvučnike, kao i prevoditelje engleskih filmova u kojima ne prevode ruski. ukoliko se nađe negativac iz Rusije. NE MOŽETE samo u zagradi napisati “speaking Russian” i ostavit ljude u neznanju, šta vam je? Расскажите нам, о чём они говоря, recite nam o čemu pričaju. Zatvor.