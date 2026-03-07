Danas su i ti roditelji preosjetljivi...

Andrea Andrassy se u novoj kolumni obraća onima koji misle da se u Dubai ide zbog nemoralnih stvari te se sad smiju onima čiji su letovi otkazani. A druga je fama oko K-pop koncerta koji nakon Belfasta uskoro dolazi kod nas: Za K-Pop Demon Hunters možete znat i ako nemate djecu, naravno, a riječ je o najgledanijem filmu u povijesti Netflixa (Index). Sladak je i simpatičan, bacite oko ako još niste, ima i gorih stvari koje možete gledat dok peglate.

Uglavnom, roditelji su s djecom pohitali na K-Pop Forever! Tribute misleći da ih tamo čekaju isključivo pjesme iz spomenutog filma, a dočekao ih je K-Pop medley popraćen uplakanom djecom kojoj nisu ispunjena očekivanja – i djelomično “neprimjerene” koreografije koje nisu prikladne za djecu. Informacije su dostupne i dovoljno je par minuta istraživanja, a ako već vodiš djecu na koncert, valjda je roditeljska dužnost da provjeriš na što ih vodiš.

Iako, ako mene pitate, sumnjam da će djeca bit nepovratno oštećena ako im ne budu servirane isključivo najdraže pjesme i ako slučajno pogledaju nešto upitne primjerenosti. Ja sam u prvom osnovne gledala Conana u kojem Arnold Schwarzenegger vrlo eksplicitno vodi ljubav, a kasnije još eksplicitnije odrubljuje glave protivnicima i svejedno sam imala vrlo uobičajeno djetinjstvo.