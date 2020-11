Joj Janez, i susjede je sram

Jedan mučni grbavi put kojim nitko od nas ne bi ponovno krenuo, biranje pločica, kada, parketa, sagova, zavjesa, kvaka, lustera i naslonjača, višemjesečne potjere za lažljivim, lijenim i pijanima majstorima i beznadna duga popodneva u čekanju da dođe kamion s kuhinjom, sve je to Kovačević prošao nevjerojatnih devet puta. I šta je bilo, upravo kad je sve završio? Došli su da ga uhapse. Zar to nije i tragično, i besmisleno i glupo? Zar je to, molim vas, čovjek? Devet stanova on ima, a spava u zatvoru – piše Ante Tomić u Jutarnjem.